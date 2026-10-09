ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം: ബംഗാളിൽ ബിജെപി മുന്നേറ്റം; തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം
ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും ബിജെപി മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. തമിഴക വെട്രി കഴകവും (ടിവികെ) എഐഎഡിഎംകെയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 10:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒക്ടോബർ ആറിന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അസമിലെ ഒരു ലോക്സഭ സീറ്റിലേക്കും തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് വീതം നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും പുതുച്ചേരിയിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഉച്ചയോടെ അന്തിമ ഫലം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും ബിജെപി മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകവും (ടിവികെ) എഐഎഡിഎംകെയും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരുകളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാകും.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെയ്ക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ
തമിഴ്നാട്ടിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്ത മധുരാന്തകം, ധരാപുരം നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആദ്യം തപാൽ വോട്ടുകളും തുടർന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകളിലെ വോട്ടുകളുമാണ് എണ്ണുന്നത്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തിയ മണ്ഡലങ്ങളാണിത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയ ടിവികെ സർക്കാരിന് ഇത് ആദ്യ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരീക്ഷണമാണ്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇന്നത്തെ ഫലം ടിവികെയ്ക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ്. ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രചാരണമാണ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടത്തിയത്.
ബംഗാളിൽ ബിജെപി മുന്നേറ്റം
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കിഴക്കൻ മിഡ്നാപൂർ ജില്ലയിലെ നന്ദിഗ്രാം, മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ റെജിനഗർ എന്നീ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥി സഞ്ച് പ്രധാൻ ഡേ അവസാന നിമിഷം നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചത് നന്ദിഗ്രാമിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇവരുടെ പിന്മാറ്റം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഹാസി റാണി റാത്തിൻ്റെ വിജയസാധ്യത വർധിപ്പിച്ചു. മെയ് ആറിന് മധ്യമഗ്രാമിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റായിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥ് റാത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് സഞ്ച് പ്രധാൻ ഡേ. 2016ൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ താൻ നേടിയ വിജയത്തേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഹാസി റാണി റാത്ത് നന്ദിഗ്രാമിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടാൻചാവടി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലും അസമിലെ നാഗോൺ ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലും വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള നാഗോണിൽ ബിജെപിയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ശക്തമായ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ അഞ്ച് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അസമിലെ ഒരു ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലെയും അന്തിമ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഉച്ചയോടുകൂടി വ്യക്തമാകും. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സേനയെയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരും കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഓരോ റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ലീഡ് നില മാറിമറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read: ജന്തർമന്തർ 2.0: പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയില്ല, എവിടെ തടയുന്നോ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് സിജെപി