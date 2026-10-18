പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; 15 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ 9 പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഹൈദരാബാദില് വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസില് പ്രതികള് അറസ്റ്റില്, 1.07 കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തു, രാമന്തപൂർ സ്വദേശിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ കെ. ശ്രീനിവാസ റാവുവിനെയാണ് തട്ടികൊണ്ട് പോയത്.
Published : October 18, 2026 at 11:14 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജ്വല്ലറി വ്യവസായിയെ പൊലീസ് ചമഞ്ഞ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 15 കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേരെ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാമന്തപൂർ സ്വദേശിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ കെ. ശ്രീനിവാസ റാവു (53) വിനെയാണ് പ്രതികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.
വിലപിടിപ്പുള്ള ഭൂമി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയെന്നും, നിയമനടപടികളിലൂടെ തന്നെ ജയിലിലടച്ചെന്നും ആരോപിച്ചാണ് പ്രതികൾ വ്യാപാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. ഇവരില് നിന്ന് 1.07 കോടി രൂപ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അംബർപേട്ടിലെ ഡിസിപി ഓഫിസിൽ വെച്ച് ശനിയാഴ്ച സെക്കന്തരാബാദ് ഡിസിപി രക്ഷിത കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.
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നാഗർകർണൂൽ ജില്ലയിലെ കൊത്തപ്പള്ളി ഗ്രാമ സ്വദേശിയായ ഡി. ശ്രീകാന്ത് (37), ഹൈദരാബാദിലെ അദിബറ്റ്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 2018-19 കാലഘട്ടത്തിൽ ബോഡുപ്പാൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയും നിരവധി പ്ലോട്ടുകൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാമന്താപൂർ സ്വദേശിയായ സ്വർണ വ്യാപാരി കെ. ശ്രീനിവാസ് റാവു ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് 1,000 ചതുരശ്ര വാര ഭൂമി വാങ്ങിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, പ്ലോട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വാങ്ങലുകാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവർ പരാതി നൽകുകയും, ശ്രീകാന്തിനെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് 16 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത ശ്രീനിവാസ് റാവു ബോഡുപ്പാലിലെ തർക്കഭൂമിയായ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി. വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി തോന്നിയ ശ്രീകാന്ത്, ശ്രീനിവാസ് റാവുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തന്നെ സാമ്പത്തികമായി തകർത്ത വ്യക്തിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.
ജയിലിൽ വെച്ച് രൂപപ്പെട്ട പദ്ധതി
വഞ്ചനാക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെർലപ്പള്ളി ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോൾ, ശ്രീകാന്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീനിവാസ് റെഡി എന്ന മറ്റൊരു തടവുകാരനുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. ജയിൽ മോചിതരായാൽ സ്വർണ വ്യാപാരിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ശ്രീനിവാസ് റെഡി ഉറപ്പുനൽകി.
ജയിൽ മോചിതരായ ശേഷം, ഇരുവരും ചേർന്ന് ഭോജഗുട്ട സ്വദേശിയായ സുരേഷിനെയും (31) കൂട്ടി വ്യാപാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഇതിനായി നഗരത്തിലുള്ള മറ്റ് എട്ടുപേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഒക്ടോബർ 5-ന് ശ്രീനിവാസ റാവുവിനെ വീട്ടില് നിന്നും സംഘം പിന്തുടര്ന്നു. കുറച്ചുദൂരം പിന്തുടർന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ സംഘം തങ്ങൾ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പൊലീസാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും, അദ്ദേഹത്തെ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി അവിടെനിന്ന് കടന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. കർണൂൽ, മഹബൂബ്നഗർ, ഷാദ്നഗർ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച സംഘം, ഇരയായ വ്യാപാരിയെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയുമായി സംസാരിപ്പിച്ചു.
ആദ്യം 15 കോടി രൂപ മോചനദ്രവ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, പിന്നീട് 1.30 കോടി രൂപയ്ക്ക് അവർ സമ്മതിച്ചു. വ്യാപാരിയുടെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കാച്ചിഗുഡ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഘത്തിലെ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗൂഢാലോചനയും പുറത്തുവന്നത്.
ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം, ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മറ്റ് ആറ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരെക്കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞ ശ്രീനിവാസ് റെഡി എന്നയാളെയും മറ്റൊരു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെയും കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഡിസിപി അറിയിച്ചു.
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