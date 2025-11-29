മരിച്ചയാളെ റോഡരികില് തള്ളി; പൊരിവെയിലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ മൃതദേഹത്തിനരികില് ഭാര്യ കാവലിരുന്നത് മണിക്കൂറുകളോളം
ബസിൽ വച്ചുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് ബാഗ്റോയി മർധി എന്നയാൾ മരണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരിറ്റ് പോലും മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ബസ് ജീവനക്കാർ ബാഗ്റോയിയുടെ ഭാര്യയായ ദുലാരി മർധിയെയും മൃതദേഹത്തെയും റോഡിലിറക്കി വിട്ടു.
Published : November 29, 2025 at 7:26 PM IST
ഭുവനേശ്വര്: റോഡരികിൽ പുതപ്പിനാൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന രൂപം. അതിനടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കാവലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കുറച്ച് കവറുകളിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളും. ഒറ്റനോട്ടത്തില് എന്തോ സാധനം വിൽക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നവര്ക്കേ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം മനസിലാകുകയുള്ളു.
പൊരിവെയിലത്ത് ആ സ്ത്രീ കാവലിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിരികിലാണ്. കണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആരുടെയും മനസുലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. ഒഡീഷയിലെ ചാണ്ടിഖോൾ-പാരദീപ് ദേശീയ പാതയിലാണ് ഈ സംഭവം.
ആരും സഹായത്തിനില്ലാതെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ മനസ് തകർന്ന് ദുലാരി ഇരുന്നത് മണിക്കൂറുകളാണ്. നിരവധി പേർ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് ദുലാരിയുടെ മുന്നിലൂടെ പോയെങ്കിലും ഒരു കൈ സഹായത്തിനായി ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ദുഹൂരിയ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് സനാതൻ മുദലിയും ഒരു മാധ്യമ പ്രതിനിധിയും ദുലാരിയുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. കാര്യമെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾ അതുവരെ അടക്കിപിടിച്ച കണ്ണുനീർ പൊട്ടികരച്ചിലായി പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു.
"ഞങ്ങൾ ബാരിപാഡയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രപാറയിലേക്ക് ജോലിക്കായി എത്തിയതാണ്. തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ചാണ്ടിഖോളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്വകാര്യ ബസിൽ കയറി. പെട്ടന്നാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ വേണ്ട സാഹയം ചെയ്യാനോ ബസ് ജീവനക്കാർ കരുണ കാണിച്ചില്ല. അവർ ബലമായി പിടിച്ച് വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു", ദുലാരി പറഞ്ഞു.
"ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ബാരിപാഡയിലേക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെയും കൊണ്ടുപോകും?, വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെയും കാത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്," നിറ കണ്ണുകളോടെ ദുലാരി ചോദിച്ചു.
അതേസമയം മുദലിയും മാധ്യമ പ്രതിനിധിയും ദുലാരിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാമെന്നും വിശമിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടന്ന് നാട്ടിൽ എത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്തു തരാമെന്നും വാക്കു കൊടുത്തു. ശേഷം അവർ ആ മൃതദേഹവുമായി കേന്ദ്രപാറ ജില്ലാ ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി.
ബസിൽ ഒരാൾ ഹൃദയാഘതം മൂലം മരിച്ചുവെന്നും അവരെ ബസിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞാണ് തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്ന് മുദലി പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ ഐഐസിയെ പലതവണ വിളിച്ചു പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ തങ്ങള് തന്നെ ഒരു സ്വകാര്യ ആംബുലൻസ് ക്രമീകരിച്ച് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുദലി ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ രഘുറാം ആർ. അയ്യരെ സംഭവം അറിയിക്കുകയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റമോർട്ടം ചെയത് ഉടൻ ബാരിപാഡയിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ട അടിയന്തര നടപടികൾ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ജില്ലാ അടിയന്തര ഫണ്ടിൽ നിന്നും 10,000 രൂപ കലക്ടർ ദുലാരിക്ക് നൽകുകയും മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വാഹനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
