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മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമാണ പ്രശ്‌നം; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് നിർത്തിവച്ചു, വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ

മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പ്രശ്‌നത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ ഹൊസൂർ അതിർത്തിയിൽ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

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Tamil Nadu government buses lined up at Hosur, on the Tamil Nadu border. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 4:14 PM IST

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ചെന്നൈ: കന്നഡ സംഘടനകളുടെ സമരം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി യാത്രക്കാർ. കർണാടകയിൽ മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ കന്നഡ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാഴ്‌ത്തുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്-കർണാടക അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരവും റോഡ് ഉപരോധവും മൂലം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂറിൽ ബസ് ഗതാഗതം ഏകദേശം സ്‌തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്.

മേക്കേദാട്ടുവിൽ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തെ എതിർത്ത തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിക്ക് എതിരെയാണ് കന്നഡ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനെതതിരെ സംഘടനകൾ തുടർച്ചയായി പ്രതിഷേധം നടത്തി വരികയാണ്.

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ഇന്ന് ബെംഗളൂരു-ഹൊസൂർ അതിർത്തിയിൽ "കന്നഡ ജാഗ്രതി വേദിഗെ" സംഘടനാംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (ടിഎൻഎസ്‌ടിസി) ബസുകളും ഹൊസൂരിൽ തന്നെ പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞുവച്ചു. അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൃഷ്‌ണഗിരി പൊലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

കൂടാതെ, ധർമ്മപുരി സോൺ തമിഴ്‌നാട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും ഹൊസൂറിനപ്പുറം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തില്ലെന്ന് കൃഷ്‌ണഗിരി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണമായും സാധാരണ നിലയിലായതിനുശേഷം മാത്രമേ തമിഴ്‌നാട് ബസുകൾ അതിർത്തി കടക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധം കാരണം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബസുകൾ ഹൊസൂറിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം യാത്രക്കാർ വളരെയധികം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ബസുകൾ നിർത്തിവച്ചതിനാൽ ഹൊസൂറിലെ ഗതാഗതം സ്‌തംഭിച്ചു.

അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ, തമിഴ്‌നാട്-കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ജുജുവാഡി, അട്ടിപ്പള്ളി പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. തമിഴ്‌നാട് ബസുകൾ നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനും (കെഎസ്‌ആർ‌ടി‌സി) സ്വകാര്യ ബസുകളും പതിവുപോലെ അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട് യാത്രക്കാർക്കുള്ള അസൗകര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, തിരക്കും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ച് ഹൊസൂർ സിറ്റി ബസുകളുടെ സർവീസ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു. അട്ടിപ്പള്ളി വരെ സർവീസ് നടത്തുന്ന 16 സിറ്റി ബസുകൾ പതിവുപോലെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിർത്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ കാരണം, ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രക്കാർ ബദൽ ബസുകൾ തേടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ.

അതേസമയം സർവീസ് തുടരുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളേയും കർണാടക ബസുകളേയും ആശ്രയിച്ചാണ് തമിഴ്‌നാട് യാത്രക്കാർ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത്. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പൊലീസ് സൂക്ഷ്‌മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. മേക്കേദാട്ടു പ്രദേശത്ത് അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനുള്ള കർണാടകയുടെ ശ്രമത്തെ സുപ്രീം കോടതി തടയുകയും കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ ഒരു ഘടനയും നിർമിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും അതിനെയൊന്നും മാനിക്കാതെ മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമിക്കണമെന്ന തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കർണാടക സർക്കാർ.

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TAGGED:

MEKEDATU ISSUE
TN TO KARNATAKA BUS SUSPENDED
TAMILNADU BUSES BENGALURU
BUS HOSUR
TN TO KARNATAKA BUS SUSPENDED

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