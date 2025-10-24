ETV Bharat / bharat

അതി ദാരുണം, ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോയ ബസിന് തീപിടിച്ചു; വെന്തുമരിച്ചത് 20ലധികം യാത്രക്കാർ

ഷോർട്ട് സർക്ക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയും.

The bus that caught fire (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 7:52 AM IST

കർണൂല്‍: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഹൈദരാബാദ്-ബെംഗുളൂരു ദേശീയ പാതയില്‍ സ്വകാര്യ ബസിന് തീപിടിച്ചു. 20 യാത്രക്കാര്‍ വെന്ത് മരിച്ചതായാണ് വിവരം. ബസ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ച നിലയിലാണ്. കർണൂലിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ചിന്നത്തേക്കൂറിൽ ദേശീയപാത 44 ൽ ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാവേരി ട്രാവൽസിനാണ് തീപിടിച്ചത്.

അപകടസമയത്ത് ബസിൽ 39 ഓളം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതിൽ 12 പേർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ലോക്കൽ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണവും ആളപായവും ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകട കാരണമെന്നെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ മനസിലായത് എന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പുലർച്ചെ 3:30 ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം ബസിന്‍റെ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി അധികൃതർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. സംഭവസമയത്ത് യാത്രക്കാർ ഉറങ്ങിപ്പോയതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപകടസ്ഥലത്ത് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബസിന് തീപിടിച്ചതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രതികരിച്ചു

ഹൈദരാബാദ്-ബെംഗുളൂരു ദേശീയ പാതയില്‍ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ അനുശോചിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. കുടുംബാഗങ്ങളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ ദുംഖത്തില്‍ പങ്കു ചേരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇരകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

"കർണൂല്‍ ജില്ലയിലെ ചിന്നത്തേക്കൂർ ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് ബസ് തീപിടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്കും ബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാർ അധികാരികൾ സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകും," അദ്ദേഹം എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ എഴുതി.

സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിച്ചു. എല്ലാ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്കും ഇരകൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാനും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നത് തടയാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈഎസ്ആർസിപി മേധാവിയുമായ വൈഎസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയും അഗാധമായ ഞെട്ടലും ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണെന്നും തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ജഗൻ പറഞ്ഞു. ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്‌ട പ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അതേസമയം അപകട സ്ഥലത്ത് സാധ്യമായ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ്.

