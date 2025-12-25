ETV Bharat / bharat

ചിത്രദുർഗയിൽ ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 പേർ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു

കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗ ജില്ലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ് സംഭവം.

BUS AND LORRY COLLISION KARNATAKA CHITRADURGA KARNATAKA BUS ACCIDENT ACCIDENT IN KARNATAKA
Bus catches fire in Chitradurga (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 9:48 AM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: സ്വകാര്യ ട്രാവൽ ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10 പേർ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു. കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗ ജില്ലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇന്ന് (ഡിസംബർ 25) പുലർച്ചെ 3 മണിക്കാണ് സംഭവം.

ചിത്രദുർഗയിൽ ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 പേർ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു (ETV Bharat)

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ശിവമോഗ വഴി ഗോകർണയിലേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്നു ബസ്. ലോറിയുമായി ഉണ്ടായ കൂട്ടിയിടിയിൽ സ്ലീപ്പർ കോച്ചിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ലോറി ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം.

ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ലോറി ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് മറുവശത്ത് നിന്ന് വന്ന ബസിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. 32 സീറ്റുള്ള ബസിൽ ആകെ 30 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഗോകർണയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഒരു ബസ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. എതിർദിശയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലോറി ബസിൽ ഇടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ലോറി ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്", അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കുമാരസ്വാമി ബി.ടി. മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 12 പേരെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും 9 പേരെ തുംകുരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസിൽ ഏകദേശം 30 യാത്രക്കാരുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ലോറി ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ കാരണമാണ് ഇത്രയും വലിയ അപകടമുണ്ടാതതെന്ന് കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നേയുള്ളു. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസിന് ഒപ്പം സഞ്ചാരിച്ച മറ്റൊരു ബസ് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 42 സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുമായി ദണ്ഡേലിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബസ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബസ് കുട്ടികളുമായി സഞ്ചരിച്ച ബസിന് ഇടിക്കുകയും നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് നിർത്തുകയായിരുന്നു.

ബസിലുണ്ടായിരുന്ന 42 കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ് ആർക്കും തന്നെ പരിക്കുകൾ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടിലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് ദൃസാക്ഷിയായ ബസ് ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐജിപി രവികാന്തഗൗഡ പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം

അതേസമയം ബസും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് കുഡല്ലൂര്‍ ജില്ലയിലെ എഴുത്തൂരിന് സമീപം ഒൻപത് മരിച്ചു.തിരുച്ചിയില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കര്‍ണാടക എക്‌സ്‌പ്രസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ബസ് രണ്ട് കാറുകളിലായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്‌ത്രീകളടക്കം ഏഴ് പേര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.രണ്ട് പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ബസിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗത്തെ ചക്രങ്ങളിലൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടകാരണം.

Also Read: ബസ് കാറുകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് സ്‌ത്രീകളടക്കം ഒന്‍പത് മരണം

Last Updated : December 25, 2025 at 9:53 AM IST

TAGGED:

BUS AND LORRY COLLISION
KARNATAKA CHITRADURGA
KARNATAKA BUS ACCIDENT
ACCIDENT IN KARNATAKA
BUS CATCHES FIRE IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.