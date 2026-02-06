വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; 13 പേർ മരിച്ചു 34 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു
150 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കൊക്കയിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. നാട്ടുകാര് ഉടൻ തന്നെ പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Published : February 6, 2026 at 4:08 PM IST
ഡെഹ്റാഡൂണ്: വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് 13 പേർ മരിച്ചു 34 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി നേപ്പാളിലെ സുദൂർപാഷിം പ്രവിശ്യയിലെ ബൈതാഡിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോറഗഡ് ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പട്ടണമായ ജൂലാഘട്ടിന് സമീപത്താണ് ബൈതാഡി പ്രദേശം.
ബൈതാഡിയിലെ പുർച്ചുനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി-7 ലെ ഭാവ്നെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബജ്ഹാങ്ങിലെ സുൻകുഡയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുർച്ചുനിയിലെ ബദ്ഗാവ് മോറിൽ നിന്ന് ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 150 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കൊക്കയിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. നാട്ടുകാര് ഉടൻ തന്നെ പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേപ്പാൾ സായുധ പൊലീസ് സേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രാത്രിയിൽ യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ബൈതാഡി ജില്ലാ പൊലീസ് വക്താവ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽദേവ് ബാഡു പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആറ് പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചും അഞ്ച് പേർ ദാദേൽദുര ആശുപത്രിയിലും രണ്ട് പേർ കോട്ടില ആശുപത്രിയിൽ വച്ചും മരിച്ചതായി ഇൻസ്പെക്ടർ ബാഡു പറഞ്ഞു.
ബസ് ഡ്രൈവർ വീരേന്ദ്ര ബുദ്ധയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാൾക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവർ കാഞ്ചൻപൂരിലെ ഭീംദത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റി -7 നിവാസിയാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അമിതഭാരമാണെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു, അമിതഭാരം ബസ് ചരിവിലേക്ക് കയറുന്നത് തടസമുണ്ടാക്കി. പരിക്കേറ്റ അതിഥികൾ പ്രദേശത്തെ ദാദൽദുര ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയ്ക്കായി ധൻഗാധിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ബിതാദ് ചിർ ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാരായ കേശവ് രാജ് ജോഷി (40), അശോക് രാജ് ജോഷി (13), ബസന്ത് രാജ് ജോഷി (35), വിഷ്ണു ദത്ത് ജോഷി (41), നരേഷ് രാജ് ജോഷി (42), ബിഷൻ ദത്ത് ജോഷി (17), ദീപക് ജോഷി (28), കിഷൻ ജോഷി (46), കേദാർസ്യു ഗ്രാമത്തിലെ മോഹൻ ദേവ് ഭട്ട് (60), കേശവ് ഭട്ട് (27), ജയ് പൃഥ്വി മുനിസിപ്പാലിറ്റി -7 ൽ നിന്നുള്ള ബസന്ത് രാജ് രത്ല (40), ബജ്ജാങ്ങിലെ പുർച്ചുനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി -7 ൽ നിന്നുള്ള പുഷ്പ അവസ്തി (40), സുശീൽ ജോഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
ALSO READ: അതിവേഗ റെയില്;പന്ത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ കോര്ട്ടിലെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ശ്രീധരന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂര്ണ പിന്തുണ