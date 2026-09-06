ഡൽഹി സത്യനികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
നാല് നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ് തകർന്നുവീണത്. ഇതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടമാണെന്നും വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള ഹോസ്റ്റലായിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 6, 2026 at 3:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതൻ പ്രദേശത്ത് നാല് നിലകളുള്ള കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ആശങ്ക. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും ചേർന്ന് ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1:30-ഓടെയാണ് ഡൽഹി ഫയർ സർവീസിന് (DFS) കെട്ടിടം തകർന്നുവീണതായി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. എട്ട് അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒന്നിലധികം രക്ഷാസംഘങ്ങളും സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗത്ത് ക്യാമ്പസിന് സമീപമുള്ള ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശമാണ് സത്യനികേതൻ. നാല് നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ് തകർന്നുവീണത്. വിദ്യാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശം പൂർണമായും ബാരിക്കേഡ് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Delhi: A JCB machine arrives at the site of a building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi. The rescue operation is underway. More details are awaited. pic.twitter.com/oXPtKbWn2I— ANI (@ANI) September 6, 2026
വലിയ ശബ്ദവും പടർന്ന പുകയും കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപത്തെ വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. കൈകൾ കൊണ്ടും ലഭ്യമായ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും അവർ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ചിലരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കുകയും നാല് കുട്ടികളെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനായി നവീകരണ ജോലികൾ നടന്നു വരികയായിരുന്നുവെന്നും, ഇതിനായി താഴെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
15-ൽ അധികം ആളുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അകത്തുനിന്നും ഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ഇനിയും നിരവധി പേർ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ ബിജെപി എംഎൽഎ അനിൽ ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. എൻഡിആർഎഫും എംസിഡിയും ചേർന്ന് രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ ഇതിനോടകം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, BJP MLA Anil Sharma says, " this is a deeply tragic incident; there could be nothing more heartbreaking. students come here from various places to study and stay in pgs in this building; the structure… pic.twitter.com/fiOm2e01ff— ANI (@ANI) September 6, 2026
കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാൽ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കെട്ടിടം തകർന്നുവീഴാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതുവരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി വിശദമായ പ്രസ്താവനകൾ ഒന്നും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്താതിരിക്കാനും, സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിനിൽക്കാനും പൊലീസ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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