പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; ലോക്സഭാ പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കി മോദി, ഇന്ന് രാജ്യസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും
പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധവും മുദ്രാവാക്യവും കാരണം, സ്പീക്കർ ഇന്നലെ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.
Published : February 5, 2026 at 10:58 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ലോക്സഭാ പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കി ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിന് തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭ നിര്ത്തിവച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി നൽകാതെ തന്നെ ലോക്സഭയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദി പ്രമേയം പാസാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ചർച്ച തടസ്സമില്ലാതെ അവസാനിച്ചതിനാൽ, വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യസഭയിൽ നന്ദി പ്രമേയത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മറുപടി നൽകുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലോക്സഭാ ചർച്ച സാധാരണയായി പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഒരേ ദിവസം ഇരുസഭകളിലും നന്ദി പ്രമേയം പാസാക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് സഭയില് വീണ്ടും പുനഃരാരംഭിക്കുന്നത്.
ലോക്സഭയിൽ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. തേജസ്വി സൂര്യ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായി സഭ 18 മണിക്കൂർ അനുവദിച്ചു. ബിജെപി എംപി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ രാജ്യസഭയിൽ നന്ദി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ജനുവരി 28 ന് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടിയായാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധവും മുദ്രാവാക്യവും കാരണം, സ്പീക്കർ ലോക്സഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രസംഗിക്കുന്നത് തടയാൻ പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റിൽ മനഃപൂർവ്വം ബഹളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. 'ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്' എന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു. ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക," കോൺഗ്രസ് വാർത്താവിനിമയ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം എം നരവനയുടെ 2020-ലെ ചൈന സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള രൂക്ഷമായ തർക്കം സഭയിലുണ്ടയി. കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും ബിജെപിയും പ്രതിപക്ഷവും പാർലമെൻ്റിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം നടത്തി.
കിഴക്കൻ ലഡാക്കിനെ ചൊല്ലി ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെന്ന വാദവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.
ഇത് സഭാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും സായുധ സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
അന്തരിച്ച മുൻ എംപി തോമസ് കുതിരവട്ടത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസഭയുടെ നടപടികൾ പുനഃരാരംഭിക്കും. 2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയോടെയാണ് ലോക്സഭ ആരംഭിക്കുക. പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഞ്ചാം റിപ്പോർട്ടിൽ (2024-25) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശുപാർശകളുടെ നടപ്പാക്കലിനെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എംപി സംസാരിക്കും.
പെട്രോളിയം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച നയ അവലോകനം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ (2023-24) 23-ാമത് റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശകളിലും നിരീക്ഷണങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സഭയിൽ ചർച്ചചെയ്യും.
ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ 65 ദിവസങ്ങളിലായി 30 സിറ്റിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഏപ്രിൽ 2 ന് അവസാനിക്കും. ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഇരുസഭകളും ഇടവേളയ്ക്കായി പിരിഞ്ഞ് മാർച്ച് 9 ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ഗ്രാൻ്റിനായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് പരിശോധിക്കും.
