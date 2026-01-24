പുതിയ ബജറ്റില് പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് എന്തുണ്ടാകും? പ്രതീക്ഷകള് പങ്കിട്ട് വിദഗ്ദ്ധര്
പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പൊതു നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധ്യത.
Published : January 24, 2026 at 4:50 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സമത്വ വാഗ്ദാനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പെണ്കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉയർന്ന ബജറ്റ് വിഹിതം മാറ്റി വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനും പുതിയ ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പൊതു നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്ന് നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
“ബജറ്റില് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ആറ്ശതമാനം പെണ്കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായ് നീക്കി വയ്ക്കണം. പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഒരു സ്കൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പോലും, ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻ്റ്, സ്വകാര്യ കോളജുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അധ്യാപകരുടെ കുറവ് നേരിടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പൊതു നിക്ഷേപമാണ്" മുൻ എൻസിആർടി ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ജെ.എസ്. രജ്പുത് പറഞ്ഞു.
വനിതാ അധ്യാപകരുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. "അധ്യാപകരെ, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ ഊന്നൽ നൽകണം, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുമായും യുവതികളുമായും ഇടപഴകാനും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായും ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നതായും തോന്നരുത്. പെണ്കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയണം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"നിർഭാഗ്യവശാൽ, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാനും പെൺകുട്ടികളോട് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാനുമായി വനിതാ അധ്യാപകർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുകയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുകയും വേണം. ഒരു വിവേചനവും ഉണ്ടാകരുത്.”
ശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതത്തിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ച കോത്താരി കമ്മീഷനും 10+2 വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. "പത്താം ക്ലാസ് വരെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ശാസ്ത്രവും ഗണിതവും പഠിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഡോ. ഡി.എസ്. കോത്താരിയാണ്. അതിനുമുമ്പ്, പെൺകുട്ടികൾ ഗണിതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും മിടുക്കരാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് സ്പിന്നിങ്, നെയ്ത്ത്, ഹോം സയൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത്” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
10+2 ഫോർമുല എല്ലാ പെൺകുട്ടികളേയും ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതിനുശേഷം, പെൺകുട്ടികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുകയും ശാസ്ത്രം ബഹിരാകാശം ആണവോർജം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ലിംഗസമത്വം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിലുള്ള വളർച്ച സാധ്യമല്ലെന്ന് ഡൽഹി ഐഐടി പ്രൊഫസർ സീമ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
“വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴില് പങ്കാളിത്തം 70%-ൽ കൂടുതലാണ്, അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ഏകദേശം 40% ആണ്. ഈ കുറവ് ഇന്ത്യ നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ മാറ്റം വന്നാൽ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥിൽ ഇന്ത്യ മുൻനിരയിൽ നിർത്തും" അവർ പറഞ്ഞു. സമൂഹം എത്ര പുരോഗമിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പെൺ ഭ്രൂണഹത്യയും ബാലവിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട്. പെണ്കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യകൾ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് വിലങ്ങ് തടിയായി മാറുകയാണ്.
