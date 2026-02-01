ചരക്ക് നീക്കത്തിന് പുതിയ ഇടനാഴി; പുതിയ ജലപാതകള് ആരംഭിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം
2026 കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ വിശദ വിവരങ്ങള് അറിയാം...
Published : February 1, 2026 at 11:49 AM IST
ഡൽഹി: ചരക്ക് നീക്കത്തിന് പുതിയ ഇടനാഴി. ഗഗനിയേയും സൂറത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാകും ഇടനാഴി. അഞ്ചുവര്ഷത്തിനകം 12 പുതിയ ജലപാതകളും ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വിവരങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ആദ്യമായി മൂലധന ചെലവ് 12.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. ഈ നഗരങ്ങളെ പുതിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. റോഡുകൾ, റെയിൽവേ, പാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
2025-26ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഗതാഗത മേഖലയിൽ റോഡ്, റെയിൽവേ, നഗരഗതാഗതം എന്നിവയിൽ ആധുനികവൽക്കരണവും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി വൻ തുക നീക്കിവക്കുന്നതിലൂടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഗതാഗത സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതകളുടെ വികസനവും നവീകരണവും വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും, റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ നവീകരിക്കാനും കൂടുതൽ പുതിയ പാതകൾ നിർമ്മിക്കാനും തുക നീക്കിവെച്ചു.
മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികൾക്കും ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾക്കും പിന്തുണ നൽകി. പിഎം ഗതിശക്തി പദ്ധതിയിലൂടെ 2025-ലെ ബജറ്റ് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ദീർഘകാല സുസ്ഥിര വികസനവും സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിത പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പാതയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി 32235.24 കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് 32000 കോടി, പാത ദീര്ഘിപ്പിക്കല് 22800 കോടി, ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രൊജക്ട് 6150 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് വകയിരുത്തിയത്.
ഇതിന് പുറമെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വൻ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജന (PMGSY) വഴി ₹19,000 കോടി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമ സഡക് യോജനയിലുടെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത 25,000 ഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. റോഡ്, ഹൈവേ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ മൂലധനച്ചെലവിൽ 10% വർധനവാണ് ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡ് ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ റോഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് (CRIF) ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നഗരങ്ങളിൽ എലവേറ്റഡ് കോറിഡോറുകളും ഹൈവേകളും വികസിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ, സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റും റോഡ് സുരക്ഷയും ഈ വർഷത്തെ വികസന നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തിയത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി റോഡ്- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലും വളരെ നിർണായകമായ പങ്കാണ് റോഡ്- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക്.
ദേശീയപാതാ വികസനത്തിലെ സുസ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് മൂലധന നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാനും ഹൈവേ, ഗതാഗത പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വ്യവസായികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.
