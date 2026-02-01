ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്രബജറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിഹിതം പ്രതിരോധത്തിന്, നാടു കാക്കാന്‍ 2.19 ലക്ഷം കോടിരൂപ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് 2,55,234 കോടിരൂപ

സൈന്യത്തെ നവീകരിക്കാന്‍ നീക്കി വച്ച തുകയില്‍ 21.84ശതമാനം രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന

BUDGET 2026 Defence central police force union budget 2026
Budget 2026: MHA Gets Rs 2.6 Lakh Crore, Nearly 10 Per Cent More Than Last Year (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: ധനമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ തന്‍റെ ഒന്‍പതാമത്തെ ബജറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുക വാരിക്കോരി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കാണ്. ആഗോള ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിക്ക് ഹേതുവായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സൈന്യത്തിന്‍റെ ആധുനികവത്ക്കരണത്തിന് 2.19 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. 21.84ശതമാനമാണ് സൈന്യത്തെ ആധുനികവത്ക്കരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ച തുകയുടെ വര്‍ദ്ധനവ്. മുന്‍വര്‍ഷത്തില്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ മൂലധനവിഹിതം 1.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. വിമാനങ്ങള്‍ക്കും എയ്‌റോ എന്‍ജിനുകള്‍ക്കുമായി കാപെക്‌സ് വിഹിതത്തില്‍ പെടുത്തി 63,733 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമെ പ്രതിരോധ സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം 17.24 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. പെന്‍ഷനുകള്‍ക്കുള്ള വിഹിതത്തില്‍ 6.53ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയുണ്ട്. ഇതോടെ ഈ തുക 1.71 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. മൊത്തത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് 7.85 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇക്കുറി ഇത് 11 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ബജറ്റില്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനായാണ് പദ്ധതി വിഹിതം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പ്രതികരിച്ചു. സുരക്ഷ, വികസനം, സ്വാശ്രയത്വം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ ബജറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ യൂണിറ്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍, വിമാനഭാഗങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്നും നിര്‍മ്മല തന്‍റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

2025-26ല്‍ സായുധ സേനയ്ക്കായി 6.81 ലക്ഷം കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചു. കഴിഞ്ഞ 26 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് നാല്‍പ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും വലിയ തോതില്‍ ബജറ്റ് വിഹിതമുണ്ട്. 2,55,234 കോടി രൂപയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുള്ളത്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയ്ക്കും അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കേന്ദ്ര പൊലീസ് സേനകളായ സിആര്‍പിഎഫ്, ബിഎസ്‌എഫ്, സിഐഎസ്‌എഫ് തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കാണ് ഇതില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തുകയും നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കുറി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തില്‍ പത്ത് ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേതിനെക്കാള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നാം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് ബജറ്റ് വിഹിതം. ഇന്‍റലിജന്‍സ്, അതിര്‍ത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ആധുനികവത്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് ബജറ്റ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. കേന്ദ്രപൊലീസ് സേനകള്‍ക്ക് 2026-27 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 173,802.53 കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് മുന്‍ വര്‍ഷത്തേതില്‍ നിന്ന് 7.1ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഇക്കുറിയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പുനര്‍നിശ്ചയിച്ച ബജറ്റില്‍ 1,62,283.39 കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വച്ചിരുന്നത്.

വിവിധ സുരക്ഷയിടങ്ങളില്‍ വന്‍ നിക്ഷേപമടക്കമാണ് ബജറ്റിലുള്ളത്. മൂലധന ചെലവ് 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ 11,561.10 കോടിരൂപയില്‍ നിന്ന് ഇക്കുറി 21,272.47 കോടി രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് 84ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

അതിര്‍ത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 5,266.51 കോടി രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇന്‍റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം 6,782.43 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രസേനകള്‍, ഇന്‍റലിജന്‍സ്, അതിര്‍ത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍

ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഷണല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഗ്രിഡിന് 108.98 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024-25ല്‍ ഇത് 248.42 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇക്കുറി തുക കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്‍ വര്‍ഷം തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് മതിയായ തുകയാണെന്നുമാണ്.

ആര്‍പിഎഫ്, ബിഎസഎഫ്, ഐടിബിപി, സിഐഎസ്എഫ്, എന്‍എസ്‌ജി, അസം റൈഫിള്‍സ് സശാസ്ത്രസീമാബെല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 1,16,789.30 കോടി രൂപ നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സേനകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇത് വലിയ തുകയാണ്. 2024-25ലെ യഥാര്‍ത്ഥ ചെലവായ 1,04824.10 കോടിയില്‍ നിന്ന് 11.4 ശതമാനം വര്‍ദ്ധനയാണ് ഇക്കുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

സ്‌ത്രീ സുരക്ഷ പദ്ധതികള്‍, ഇടത് തീവ്രവാദം നേരിടല്‍, ഫോറന്‍സിക് ആധുനികവത്ക്കരണം തുടങ്ങിയവ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതികളാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക പൊലീസ്-സുരക്ഷയ്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

