ആദായ നികുതിയും പ്രവാസികള്‍ക്ക് നേട്ടവും, ബജറ്റില്‍ തിളങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍...

നികുതിദായകർക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും വ്യക്തതയില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്ന് ധനമന്ത്രി

Budget 2026 key points and highlights (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
  • ആദായ നികുതി: ലളിതമായ നിയമങ്ങൾ, പരിഷ്കരിച്ച ഫോമുകൾ, കുറഞ്ഞ ടിസിഎസ് (TCS) നിരക്കുകൾ, പുതിയ ഇളവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളോടെ ആദായനികുതി നിയമം 2025, 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നികുതിദായകർക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും വ്യക്തതയില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
  • പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ വസ്തുവകകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഈടാക്കുന്ന ടി ഡി എസ് ചട്ടങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തി. മുൻപ് ഇതിനായി ടാൻ അത്യാവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ വസ്തു വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ടി ഡി എസ് തുക കുറയ്ക്കാമെന്ന ലളിതമായ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും. വിദേശയാത്രയുടെ ടി സി എസ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനമായും കുറച്ചു.
  • പുതിയ നികുതി ചട്ടക്കൂട്: ലളിതമായ നിയമങ്ങളും പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഫോമുകളുമായി 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായനികുതി ചട്ടക്കൂട് നിലവിൽ വരും.
  • വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാരം: മോട്ടോർ ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (MACT) വ്യക്തികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ പലിശയെ ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
  • ടിസിഎസ് നിരക്കുകൾ: വിദേശ ടൂർ പാക്കേജുകൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കായി എൽ.ആർ.എസ് (LRS) വഴി വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന തുകയ്ക്കും ഈടാക്കുന്ന ടിസിഎസ് 2 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
  • മാൻപവർ സർവീസുകൾ: മാൻപവർ സർവീസുകളെ ടിഡിഎസ് (TDS) ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കോൺട്രാക്ട് പേയ്‌മെന്റുകളുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും
  • വരുമാനം കുറച്ചു കാണിച്ചാല്‍ 100 ശതമാനം പിഴ: വിദേശ ആസ്തി വരുമാനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താത്തവര്‍ക്ക് 1 കോടി രൂപ വരെയുള്ള വരുമാനത്തിന് 30 ശതമാനം പിഴ. വരുമാനം കുറച്ചുകാണിക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞാല്‍ 100 ശതമാനം ആദായ നികുതി പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി താക്കീത് നല്‍കി. പ്രവാസികള്‍ക്ക് പണം അയയ്‌ക്കുന്നതിൻ്റെ നികുതി കുറയ്‌ക്കും.
  • അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴികളില്‍ കേരളം ഇല്ല: 7 ഹൈസ്‌പീഡ് അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ കേരളം ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലുടനീളം 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികൾ സീതാരാമൻ നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ കണക്റ്റിവിറ്റിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏഴ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളുടെ വികസനം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർദേശിച്ചു. പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ; പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ; ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബെംഗളൂരു വരെ; ബെംഗളൂരു മുതൽ ചെന്നൈ വരെ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ ഇടനാഴികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.
  • സ്വര്‍ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു: കേന്ദ്ര ബജറ്റിനിടെ മുന്നോടിയായി ഓഹരി വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,711 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,38,634 രൂപയായി മാറി. ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 7,099 രൂപയുടെ ഇടിവ് ഉണ്ടായി.
  • എംഎസ്എംഇകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടിലേക്ക് 4,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
  • വിക്സിത് ഭാരത് ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഘട്ട വളർച്ചയുമായി അതിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു
  • രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സ്ഥാപിക്കും
  • വനിതാ സംരംഭകത്വത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി, സ്വയം സഹായ സംരംഭക (SHE) മാർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കും
  • രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൊതു മൂലധന ചെലവ് (മൂലധനം) 12.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ധനമന്ത്രി സീതാരാമൻ ഉയർത്തി, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ച 11.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

