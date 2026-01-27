കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026-27: ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും നൂറിലധികം പേർക്ക് ജോലി, വികസനത്തിന് ഹൈവേയും ഗതാഗത പദ്ധതികളും മുഖ്യം
മൂലധന നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാനും ഹൈവേ, ഗതാഗത പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ബിസിനസുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
Published : January 27, 2026 at 2:49 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡൽഹി: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിക്കാന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി റോഡ്- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലും വളരെ നിർണായകമായ പങ്കാണ് റോഡ്- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക്.
ദേശീയപാതാ വികസനത്തിലെ സുസ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രംഗത്ത് മൂലധന നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാനും ഹൈവേ, ഗതാഗത പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും വ്യവസായികളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി കേന്ദ്രം ഹൈവേ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ഗതാഗത ബന്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. 2047 ഓടെ രാജ്യം 'വികസിത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഹൈവേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതിനായി റോഡിൻ്റെ വ്യാപ്തി, വേഗത, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പുതിയ ബജറ്റില് റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗതാഗതത്തോടൊപ്പം ആളുകളുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാനും റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ബജറ്റ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡൽഹിയിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ അനിൽ ചിക്കര പറഞ്ഞു.
"ഗതാഗത മേഖലകളിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം വലിയ മുതല്കൂട്ടാണ്. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെ ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 100ലധികം പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനിടയാകും. ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കും" എന്ന് അനിൽ ചിക്കര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെച്ചപ്പെട്ട റോഡ്, വിനോദസഞ്ചാരം, വ്യാപാരം, പ്രാദേശിക വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന അയോധ്യ, കുംഭമേള തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിലും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളിലെ മികച്ച ആസൂത്രണവും നിർവ്വഹണവും ജിഡിപിയുടെ ഏകദേശം 2 ശതമാനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗതാഗത മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ മികച്ച വരുമാനം നൽകും. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ 7 ശതമാനത്തിലധികം സംഭാവന നൽകും.
2047 ലെ വികസിത ഭാരതം
റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൊതു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2026–27 ലെ ബജറ്റ് ഹൈവേകളിലും ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശരദ് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു. "റോഡുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും ഏകദേശം എട്ട് മടങ്ങ് പ്രതിഫലമുണ്ടാകും" എന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഇവിടേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയെ ഒരു നിർമാണ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിതരണ ശൃംഖലകൾ, ചരക്ക് നീക്കത്തിനും വ്യാവസായിക വികസനത്തിനും ശക്തമായ ഒരു ഹൈവേ ശൃംഖല എന്നിവ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ 100 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, സമീപകാല ബജറ്റുകളിൽ വാർഷിക മൂലധന ചെലവ് ഏകദേശം 11–12 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നും ശരദ് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു. “ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപം തുടരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹൈവേകൾ, ഗതാഗത ശൃംഖലകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കാരണം ഇതലൂടെയാണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. 2047 ലെ വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് ഇവ പ്രധാനമാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിർവഹണ കാലതാമസം റോഡ് പദ്ധതികളിൽ സാമ്പത്തിക ആഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കാലതാമസം, അംഗീകാരങ്ങളുടെ അഭാവം, ഫണ്ടിംഗ് സ്രോതസുകളിലെ പോരായ്മകള് മുതലായവ വലിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾക്ക് സമയവും ചെലവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ചില ഘടകങ്ങളായി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (സിഐഐ) പറയുന്നു.
നിയമപരമായി ഒരു നാഷണൽ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി (NPMA) രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സിഐഐ നിർദേശിച്ചു. 500 കോടിയിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തണമെന്നും സിഐഐ നിർദേശിച്ചു.
Also Read: 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നു...