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എസ്‌സി, എസ്‌ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്; 'ക്രീമി ലെയർ' നെ എതിർത്ത് മായാവതി

ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് 'ക്രീമി ലെയർ' എന്ന് മായാവതി

SC ST RESERVATION CREAMY LAYER IN SC ST RESERVATION BSP LEADER MAYAVATI MAYAVATI AGAINST RSS
BSP President Mayawati (IANS)
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By PTI

Published : August 9, 2026 at 12:42 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണത്തിലെ 'ക്രീമി ലെയർ' ആശയത്തെ എതിർത്ത് ബിഎസ്‌പി അധ്യക്ഷ മായാവതി. സംവരണം എന്നത് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹിക മാറ്റം, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം, ആത്മാഭിമാനം, എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആർഎസ്‌എസിനെയും മായാവതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിവേചനവും ചൂഷണവും അനുഭവിക്കുന്ന എസ്‌സി-എസ്‌ടി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സംവേദനക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് എക്‌സില്‍ മായാവതി കുറിച്ചു. ഈ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ക്രീമി ലെയർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അനുചിതമാണെന്നും, ഡോ. ബി ആർ. അംബേദ്‌കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനയുടെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകളായ, ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട, അവഗണിക്കപ്പെട്ട ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിഗണനയോടെ തുല്യമായ ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ അവകാശം നൽകുക എന്നതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം", മായാവതി വ്യക്തമാക്കി.

സംവരണം എന്നത് മനഃപൂർവം രാഷ്‌‌ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് സമൂഹത്തിൽ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. സംവരണം ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആർഎസ്‌എസ്‌ മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ സമീപകാല പരാമർശങ്ങളെയും മായാവതി വിമർശിച്ചു.

ആർഎസ്‌എസ്‌ നിലപാട് ഒരു ജാതീയ മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേക്കാം. പക്ഷേ ഭരണഘടനാ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മായാവതി പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലൂടെ മാത്രം ജാതി വിവേചനം അളക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാഥാർഥ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിലെ മുൻകാല സർക്കാരുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും, എസ്‌സി-എസ്‌ടി വിഭാഗങ്ങളെ ക്രീമി ലെയർ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ കോടതികളിൽ ശക്തമായി വാദിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സർക്കാർ കോടതിയിൽ കേസ് വാദിക്കുകയും എസ്‌സി, എസ്‌ടി സമുദായങ്ങളെ ക്രീമി ലെയറിന് പുറത്ത് നിർത്താൻ കോടതിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ അത് പൂർണമായും ഉചിതവും ഭരണഘടനാപരവുമായ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് മായാവതി പറഞ്ഞു.

സർക്കാരുകളുടെ കൃത്യമല്ലാത്ത മറുപടികളും ഫലപ്രദമായ നിയമപരമായ പ്രതിനിധത്വമില്ലായ്‌മയുമാണ് 'സാമൂഹിക മാറ്റവുമായി' ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് പലപ്പോഴും ശരിയായ നീതി നൽകാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതിന് കാരണമെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌കറുടെ മാനുഷികവും ക്ഷേമപരവുമായ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കണം. സംവരണത്തെ രാഷ്‌‌ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും സംവരണത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നിർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മായാവതി ആർഎസ്‌എസിനോട് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

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