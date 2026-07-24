കോർട്ട് മാർഷൽ നടപടികൾക്കിടെ റൈഫിൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ വെടിയുതിർത്തു; രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കോർട്ട് മാർഷൽ നടപടികൾക്കിടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന ഛത്തീസ്ഗഢ് സ്വദേശിയായ ബിഎസ്എഫ് ശിവം കുമാർ മിശ്രയാണ് ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ വെടിയുതിർത്തത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. മുൻപും മറ്റ് കേസുകളിലെ കുറ്റാരോപിതൻ.
Published : July 24, 2026 at 3:38 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡയിലുള്ള ബിഎസ്എഫ് ക്യാമ്പിൽ കോർട്ട് മാർഷൽ നടപടികൾക്കിടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ ഗാർഡിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് റൈഫിൾ തട്ടിപ്പറിച്ച് വെടിയുതിർത്തതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ജവാന്മാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. സംഭവത്തിൽ ഛത്തീസ്ഗഢ് നിവാസിയായ ശിവം കുമാർ മിശ്രയെ സേന പിടികൂടി. മാൾഡയിലെ ബിഎസ്എഫ് ആസ്ഥാനത്താണ് അതിധാരുണ സംഭവം നടന്നത്. അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത്തരമൊരു രക്തരൂക്ഷിത സംഭവം പ്രദേശത്ത് വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.
വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കോടതിമാർഷൽ നടപടികൾക്ക് വിധേയനായ ശിവം കുമാർ മിശ്ര വൈഷ്ണവ് നഗർ ബിഎസ്എഫ് ആസ്ഥാനത്ത് സേനാ സുരക്ഷയിൽ കഴിയുകയായിരിക്കെയാണ് സംഭവം. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം, ശിവം മിശ്ര ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഗാർഡിൽ നിന്ന് റൈഫിൾ തട്ടിയെടുക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാരക്കുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വെടിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ വെടിയൊച്ച കേട്ട് ക്യാമ്പിൽ പരിഭ്രാന്തി പടർന്നു. ജവാൻമാർ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരായി മാറിനിന്നെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, അജയ് കുമാർ, അംബാദർ സുരേഷ്, ബികാഷ് ബ്രഹ്മ എന്നീ മൂന്ന് ബിഎസ്എഫ് അംഗങ്ങൾ അപകടത്തിനിരകളായി.
ശരീരത്തിൽ വെടിയുണ്ടകൾ പതിച്ചതോടെ രക്തം വാർന്ന് മൂവരും നിലത്ത് വീണു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് ജവാൻമാരെയും ഉടൻ തന്നെ മാൾഡ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അജയ് കുമാറും അംബാദർ സുരേഷും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.. ബികാഷ് ബ്രഹ്മ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില അതീല ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വൈഷ്ണവ്നഗർ ബിഎസ്എഫ് ആസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത ബിഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജില്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാൾഡ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി . സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനുപം സിംഗ് പറഞ്ഞു. ആക്രമണ സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രതിയായ ജവാന് റൈഫിൾ കൈക്കലക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെ, സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വശങ്ങളും അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിയായ ജവാൻ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ആളാണെന്നാണ് സൂചന. എന്നിരുന്നാലും, ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന കാരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ, സമീപകാല പെരുമാറ്റം, കോർട്ട് മാർഷൽ രേഖകൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവലോകനം ചെയ്തുവരികയാണ്. ശിവം കുമാർ മിശ്രയ്ക്ക് കോർട്ട് മാർഷൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രത്യേക കുറ്റങ്ങൾ ബിഎസ്എഫ് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അന്വേഷണത്തിനായി ഇക്കാര്യം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് സാധ്യത.
മുൻകാല സംഭവത്തിൽ ബിഎസ്എഫ് ഇതുവരെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ച രണ്ട് ജവാൻമാരുടെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മാൾഡ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കും. തുടർന്ന്, അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന ബഹുമതികളോടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. വെടിയേറ്റ മുറിവുകളുടെ എണ്ണവും മരണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ.
ദേശീയ അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു സേനയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു രക്തരൂക്ഷിതമായ സംഭവം സ്വാഭാവികമായും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ, അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ. ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കോടതിമാർഷൽ നടപടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു ജവാന് ഒരു ഗാർഡിൽ നിന്ന് ആയുധം തട്ടിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു.
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