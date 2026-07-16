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കാമുകിയെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി; ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

പ്രതിയുടെ ഭാര്യയാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. താൻ കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും വിഷം കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഭാര്യക്ക് ഫോണിലൂടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 11:31 AM IST

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ഡെറാഡൂൺ: പ്രണയബന്ധത്തിനൊടുവിൽ കാമുകിയെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം നാടിനെ നടുക്കി. ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു ഹോംസ്റ്റേയിൽ നടന്ന ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ യുവതി തത്ക്ഷണം മരിച്ചപ്പോൾ, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ജവാൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ജവാൻ കാമുകിക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്.

ഭാര്യയെ വിളിച്ച് കുറ്റസമ്മതം
പ്രതിയുടെ ഭാര്യയാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. താൻ കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും വിഷം കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഭാര്യക്ക് ഫോണിലൂടെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ് ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്ന് മിയാൻവാല ചൗക്കിലെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ എത്തി. അവിടെ ഒരു മുറിയിൽ ക്ലെമെൻ്റ് ടൗണിലെ മൊഹബ്ബെവാല സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ ബിഎസ്എഫ് ജവാനെ അബോധാവസ്ഥയിലും, നക്രൗണ്ട മേഖലയിലെ ഗൂലർഘട്ടി സ്വദേശിയായ നാൽപതുകാരിയെ മരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ബിഎസ്എഫ് ജവാനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ഡൂൺ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഇയാൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ജവാൻ്റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

പ്രണയവും തർക്കവും
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി. തൻ്റെ ഭാര്യയും ബിഎസ്എഫ് ജവാനും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി പ്രണയബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മരിച്ച യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഡോയ്‌വാല കോട്‌വാലിയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. പ്രതിയുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ബിഎസ്എഫ് ജവാൻ കാമുകിക്ക് വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വയം വിഷം കഴിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം. മരിച്ച യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയായ ബിഎസ്എഫ് ജവാനെതിരെ ഡോയ്‌വാല കോട്‌വാലിയിൽ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

തുടരന്വേഷണം ഊർജിതം
ഫോറൻസിക് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായി എസ്പി സിറ്റി പ്രമോദ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. മുറിയിൽ നിന്ന് വിഷക്കുപ്പിയും മറ്റ് നിർണായക തെളിവുകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതി നിലവിൽ മൊഴി നൽകാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. ഇയാൾ സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും, അതിനുശേഷം മാത്രമേ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം പൂർണമായി വ്യക്തമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പൊലീസ് എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും കേസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഹോംസ്റ്റേ ഉടമകളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും മുറിയെടുത്ത സമയത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

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