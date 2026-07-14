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പഞ്ചാബിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ അപമാനക്കേസ് പ്രതിയെ വീട്ടിൽ കയറി തലയറുത്തു കൊന്നു

വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന അക്രമിസംഘം മേവ സിംഗിനെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

BRUTAL MURDER IN PUNJAB ACCUSED SACRILEGE CASE DEATH DEATH WITH DEADLY WEAPON MEWA SINGH DEATH
Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 3:34 PM IST

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ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ ഫത്തേഗഢ് സാഹിബ് ജില്ലയിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ അപമാനക്കേസിലെ പ്രതിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണ്ഡി ഗോവിന്ദ്ഗഢിന് സമീപമുള്ള ലാഡ്പൂർ തുറാൻ ഗ്രാമവാസിയായ മേവ സിങ് (45) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന അക്രമിസംഘം മേവ സിംഗിനെ മാരകായുധങ്ങളുമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തലയറുക്കുകയും ഒരു കൈ വെട്ടിമാറ്റുകയും ചെയ്തു.

പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ മേവ സിങ് ഉണർന്ന സമയത്താണ് വീടിനകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്ന പ്രതികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചാടിവീണതെന്ന് മകൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. നിലവിളി കേട്ട് അയൽവാസികൾ ഓടിയെത്തി വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴേക്കും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മേവ സിങ്. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുതിരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അക്രമികൾ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

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വിവരമറിഞ്ഞ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റി. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെ സംഘം കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ പ്രേരണ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

കൊല്ലപ്പെട്ട മേവ സിംഗിന് മേൽ 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഗുരുതരമായ നിയമനടപടികൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. തുറാൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ വെച്ച് സിഖ് മതഗ്രന്ഥമായ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബിനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരുന്ന കുറ്റം. ഈ സംഭവത്തിൽ മണ്ഡി ഗോവിന്ദ്ഗഢ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മേവ സിംഗിന്‍റെ കേസിൽ സാക്ഷിവിസ്താരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിചാരണ നടപടികൾ കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ അന്തിമ വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദാരുണമായ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത്. കേസിന്‍റെ പശ്ചാത്തലം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

BRUTAL MURDER IN PUNJAB
ACCUSED SACRILEGE CASE DEATH
DEATH WITH DEADLY WEAPON
MEWA SINGH DEATH
MURDER ACCUSED SACRILEGE CASE

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