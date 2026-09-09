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'ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം'; നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച ബി.ആർ.എസ് എം.എൽ.എമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

നിയമസഭയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബി.ആർ.എസ് എം.എൽ.എമാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്

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തെലങ്കാന നിയമസഭാ (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 12:20 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന നിയമസഭയുടെ വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിപക്ഷമായ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയിലെ (ബി.ആർ.എസ്) എം.എൽ.എമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സ്പീക്കർ ഗദ്ദം പ്രസാദ് കുമാർ നടപടിയെടുത്തത്. ബി.ആർ.എസ് വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ടി രാമറാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ്
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സഭ ചേർന്നയുടനെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി.ആർ.എസിൻ്റെ വനിത എം.എൽ.എമാർക്ക് നേരെ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ.ടി രാമറാവു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, ബി.ആർ.എസ് അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ മരണം ആഗ്രഹിച്ച് ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിലെ ചില അംഗങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാമർശങ്ങളും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി.ആർ.എസ് അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഡയസിന് മുന്നിലെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി 'ഞങ്ങൾക്ക് നീതി വേണം' എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

സസ്പെൻഷൻ നടപടി
പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ നടപടികൾ തടസപ്പെട്ടതോടെ അംഗങ്ങളോട് സീറ്റുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സ്പീക്കർ ഗദ്ദം പ്രസാദ് കുമാർ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക, നിയമസഭ കാര്യ മന്ത്രി ഡി. ശ്രീധർ ബാബു എന്നിവരും സമാധാനം പാലിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചു.

കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകാനാണ് താനും മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മല്ലു ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ശാന്തരാകാതെ ബി.ആർ.എസ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധം തുടർന്നതോടെയാണ് നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. മന്ത്രി ഡി. ശ്രീധർ ബാബു അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി സ്പീക്കർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോര്
നിയമസഭയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബി.ആർ.എസ് എം.എൽ.എമാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ അംഗങ്ങളെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനിടെ വനിത എം.എൽ.എമാരെ പൊലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തെന്നും അപമാനിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.

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ഈ വിഷയം സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ബി.ആർ.എസിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ സ്പീക്കർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെയാണ് സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം ബി.ആർ.എസും ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് തെലങ്കാനയിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പതിവാകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.

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TAGGED:

TELANGANA ASSEMBLY
BRS MEMBERS SUSPENSION
MLA SUSPENSION
BRS CHIEF K CHANDRASEKHAR RAO
BRS MLAS SUSPENDED

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