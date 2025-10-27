സാക്ഷിയായി അംബേദ്കറും ഭരണഘടനയും; മതാചാരങ്ങളെ മാറ്റി നിര്ത്തി വിവാഹം, സഹോദരന്മാര്ക്ക് കയ്യടി
വിവാഹ ചടങ്ങ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ മനസില് ബാബാസാഹേബ് ഭീംറാവു അംബേദ്കറുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് സുനിൽ കുമാറും വിനോദ് കുമാറും പറഞ്ഞു.
Published : October 27, 2025 at 12:56 PM IST
സിർമൗർ: പുരോഹിതന്മാരോ വേദമന്ത്രങ്ങളോയില്ല. സാക്ഷിയായി ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറും ഭരണഘടനയും. ആ സഹോദരന്മാര് അവരുടെ വധുക്കളുടെ കൈപിടിച്ചു. പക്ഷേ... അഗ്നിയെ വലം വച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ വിവാഹ വേദി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ സിർമൗർ ജില്ലയിലെ ഷില്ലായ് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള നൈനിധറിലെ കലോഗ് ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ വിവാഹമായിരുന്നു ആഡംബരവും മതപരമായ ചടങ്ങുകളും തീര്ത്തും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയത്.
സഹോദരങ്ങളായ സുനിൽ കുമാറും വിനോദ് കുമാറുമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സുനിൽ കുമാർ ഋതുവിനെയും വിനോദ് കുമാർ റീന വർമ്മയെയുമാണ് പങ്കാളിയായി കൂടെ കൂട്ടിയത്. ഭരണഘടന സാക്ഷിയായി, രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അവരുടെ വധുക്കളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം നേടുകയും ചെയ്തു. സുനിലിൻ്റെയും വിനോദിൻ്റെയും ഈ തീരുമാനത്തിന് വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
പിന്തുടരുന്നത് അംബേദ്കറുടെ പാത
വിവാഹ ചടങ്ങ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ മനസില് ബാബാസാഹേബ് ഭീംറാവു അംബേദ്കറുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് സുനിൽ കുമാറും വിനോദ് കുമാറും പറയുന്നു. വിവാഹം രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലാണ്. പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ഒരുപോലെ പിന്തുണച്ചതായും ഇവര് വ്യക്തമാക്കി.
"സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനായി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കും. നിരവധി യുവാക്കളെ ഉള്പ്പെടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന് പ്രചോദിപ്പിക്കാന് കഴിയും" - സുനിലും വിനോദും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അംബേദ്ക്കറും ബുദ്ധനും വിവാഹക്കത്തിലും
സർക്കാർ ജോലിക്കാരാണ് സുനിൽ കുമാറും വിനോദ് കുമാറും. വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തിലും സഹോദരങ്ങള് തങ്ങളുടെ നിലപാട് അടിവരയിട്ടിരുന്നു. ക്ഷണക്കത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ബുദ്ധൻ്റെ ചിത്രവും മറുവശത്ത് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോ. ഭീംറാവു അംബേദ്കറുടെ ചിത്രവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ പിതാവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് മുഴുവൻ കുടുംബവും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
പ്രചോദനമെന്ന് പ്രശംസ
മതാചാരങ്ങളെ മാറ്റി നിര്ത്തിയ വിവാഹത്തില് നവദമ്പതികളെ ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഒട്ടേറെ പേര് എത്തിയിരുന്നു. "ഈ വിവാഹം യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത് എന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല"- നഹാനിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ഡോ. ഈശ്വർ റാഹിയും മറ്റുള്ളവരും പറഞ്ഞു.
