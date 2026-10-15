റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണത്തിനായുളള ലോകോത്തര കേന്ദ്രം; പ്രശംസിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണര്
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ലോകോത്തര നിലവാരമുളള സൗകര്യങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണർ പ്രശംസിച്ചു. യുകെ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കൗൺസിലിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റ് നോർത്ത് ഡെലിഗേഷൻ്റെയും ഇന്ത്യ ഔട്ട്റീച്ച് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അവര് എത്തിയത്.
Published : October 15, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ചലച്ചിത്ര നിര്മാണത്തിനായുളള ലോകോത്തര നിലവാരമുളള സൗകര്യങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണര് സുധപ ചൗധരി. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ കേന്ദ്രമായി ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രീതി അതിശയകരമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. യുകെ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കൗൺസിലിൻ്റെയും (യുകെഐബിസി) ഗ്രേറ്റ് നോർത്ത് ഡെലിഗേഷൻ്റെയും ഇന്ത്യ ഔട്ട്റീച്ച് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സുധപ ചൗധരിയും സംഘവും ഫിലിം സിറ്റിയിലെത്തിയത്.
നിലവില് തമിഴ്നാട്, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബ്രീട്ടിഷ് ഹൈക്കമ്മീഷണറാണ് അവര്. സുധപ ചൗധരിക്കൊപ്പം വെസ്റ്റ് യോര്ക്ക് ഷെയര് മേയര് ട്രേസി ബ്രാബിന്, യോര്ക്ക് ആന്ഡ് നോര്ത്ത് യോര്ക്ക് ഷെയര് മേയര് ഡേവിഡ് സ്കെയ്ത്ത് എന്നിവരും യുകെയിലെ സര്ഗ്ഗാത്മക മേഖലയില് നിന്നുളള മറ്റ് പ്രതിനിധികളും സ്റ്റുഡിയോ സന്ദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ്പാണ് റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് നല്കിയത്. ഫിലി സിറ്റിയ്ക്ക് അകത്തുളള ഹോട്ടല് സിത്താരയില് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകള് എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനായി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.
സ്റ്റുഡിയോ ടൂറിന്റെ ഭാഗമായി ഫിലിം സിറ്റിക്കുളളില് എത്തിയവര് അവിടുത്തെ മനോഹര കാഴ്ചകള് നേരില് കണ്ടു. ചലച്ചിത്ര നിര്മാണ രംഗത്ത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും കലാപരമായ മികവും സര്ഗ്ഗാത്മകമായ വൈദഗ്ധ്യവും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പടുത്തുവെന്നും അവര് മനസിലാക്കി. യുകെയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ചലച്ചിത്ര-സർഗ്ഗാത്മക മേഖലകൾ തമ്മിൽ സഹകരണത്തിനും, അറിവുകളും നൈപുണ്യങ്ങളും കൈമാറുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിനിധി സംഘം ചർച്ച ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിനിധികൾ അതീവ താൽപ്പര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ ഫിലിം സിറ്റിയിലുള്ള വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈവിധ്യമാർന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായിച്ചുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
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