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'സത്യമെങ്കിൽ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ തയാറായിരുന്നു'; കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ

ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിൽ തനിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്

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Brij Bhushan Sharan Singh (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 1:23 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വനിത ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും, അവ സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ തയാറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് പിന്നാലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് താൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തൂങ്ങിമരിക്കുമെന്നും, ഇന്നുവരെ ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം കോടതി തന്നേയും വിനോദ് തോമറിനെയും മാന്യമായി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിൽ തനിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ട ദുർബലരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി താൻ എക്കാലവും നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ വിജയമാണിതെന്നും അതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീരാമൻ നിശ്ചയിച്ചത് എന്താണോ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന അർഥം വരുന്ന 'ഹോയിഹി സോയി ജോ രാം രചി രാഖാ' എന്ന വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

തനിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണമെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മറുഭാഗം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സത്യം വിജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതിയുടെ വിശദമായ വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

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അതേസമയം, കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ വസതിയിൽ എത്തിയ ബ്രിജ് ഭൂഷണ് വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. കോടതി വിധി ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വസതിക്ക് പുറത്ത് അനുയായികൾ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തനിക്കും തൻ്റെ അനുയായികൾക്കും ഇതൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

സത്യത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് മകൻ
സത്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണിതെന്ന് ബ്രിജ് ഭൂഷണിൻ്റെ മകനും കൈസർഗഞ്ച് എംപിയുമായ കരൺ ഭൂഷൺ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. കോടതിക്ക് നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും, രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് തങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്ന് തൻ്റെ പിതാവിനെതിരെ സംസാരിച്ച എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ തയാറാകുമോ എന്നും കരൺ ഭൂഷൺ ചോദിച്ചു.

വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബ്രിജ് ഭൂഷണിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് മോഹൻ വ്യക്തമാക്കി. പകർപ്പ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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