തോക്കുചൂണ്ടി വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; പിന്നില് കാമുകനെന്ന് വരന്, നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
തോക്കുചൂണ്ടി വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവത്തില് കാമുകനാണെന്ന് വരന്. ആസൂത്രിതമെന്നും പ്രതികരണം. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്.
Published : February 23, 2026 at 3:31 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയില് തോക്കുചൂണ്ടി വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ സംഭവം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് വരന് രംഗത്ത്. തട്ടികൊണ്ടു പോകലിന് പിന്നില് വധുവും ആണ്സുഹൃത്തുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാമാഖ്യാനഗർ സ്വദേശിയായ റിക്കു പട്ടേലാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.
സംഭവത്തില് തർഭ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രതികരണം. നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും ഇയാള് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. ബലംഗീറില് ശനിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 21) ആണ് സംഭവം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വധുവരന്മാര് ഭര്ത്തൃ ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് തട്ടി കൊണ്ടുപോയത്. വരനെ മര്ദിച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടിയാണ് തട്ടികൊണ്ട് പോയത്.
അതേസമയം പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് യുവതിക്കായി തിരച്ചില് ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവ് വധുവിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വധുവിനെ അയാൾ എന്തിനാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി.
ആറ് മാസം മുമ്പാണ് കാമാഖ്യാനഗർ സ്വദേശിയായ റിക്കു പട്ടേല് കാന്തമാൽ രത്പദ സ്വദേശിയായ യുവതിയുമായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തീയതി പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു വിവാഹം. വധുവിൻ്റെ നാടായ കാന്തമാൽ രത്പദയായിരുന്നു വിവാഹ വേദി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പുലര്ച്ചയോടെ (ഫെബ്രുവരി 22) വരനും വധുവും ഭര്തൃഗൃഹത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
സോണെപൂരിന് സമീപമെത്തിയോപ്പോള് അജ്ഞാത സംഘം വരൻ്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് തോക്കു ചൂണ്ടി വധുവിനെ കടത്തി കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, പെൺകുട്ടി മറ്റൊരു യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് വരനും കുടുംബവും പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിനും പാർട്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ,സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് നഷ്ട പരിഹാരം നൽകണമെന്ന് വരൻ്റെ കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നും അത് തിരിച്ച് വേണമെന്നും വരൻ്റെ സഹോദരി ബിലാസിനി പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നില് വധുവും കാമുകനുമാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. വധുവിൻ്റെ മനസിലിരുപ്പ് ഇതായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാന് വൈകിയെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു
"ആറുമാസം മുമ്പ് കാന്തമാലിലെ യുവതിയുമായി എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കല്യാണം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് വിവാഹം നടന്നത്. പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരനും വധുവുമായി ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വഴിയിൽ ചില യുവാക്കൾ അവരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു. തോക്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളും കാണിച്ച് അവർ ഞങ്ങളുടെ വധുവിനെ കൊണ്ടുപോയി" അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
