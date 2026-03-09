ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി... താലികെട്ടാൻ മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി; കാമുകനൊപ്പം പോയി വധു
വിവാഹത്തിനിടെയുള്ള ജീലാകര ബെല്ലം എന്ന ചടങ്ങിന് പിന്നാലെ വധു കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു.
Published : March 9, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 5:09 PM IST
അമരാവതി: ഉത്തര്പ്രദേശിൽ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ വധു കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ വാർത്ത ഈ അടുത്തകാലത്താണ് വൈറലായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും സമാന സംഭവം വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. വിവാഹത്തിനിടെയുള്ള ജീലാകര ബെല്ലം എന്ന ചടങ്ങിന് പിന്നാലെ വധു കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുകയായിരുന്നു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
വിവാഹത്തലേന്ന്. ബന്ധുക്കൾ ഒരോരുത്തരായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി, തെലുഗ് പാട്ടിന് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾ. മുറ്റത്ത് കസേര വട്ടത്തിൽ ഇട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അമ്മാവന്മാരും അയൽവാസികളും. വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വധൂവരന്മാരുടെ കുടുംബം.
അടുത്ത ദിവസം വരനും വധുവും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മണ്ഡപത്തിൽ എത്തി. ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. ആന്ധ്രാ, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങാണ് ജീലാകര ബെല്ലം. വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ എതിർദിശയിൽ ഇരിക്കുന്ന വധുവും വരനും പരസ്പരം ജീരകവും ശർക്കരയും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പേസ്റ്റ് തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു. ശാരീരികമായി വേർപിരിഞ്ഞാലും മാനസികമായി ദമ്പതികളെ ഒന്നിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ വിശ്വാസം.
വിവാഹത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായാണ് ഇതിനെ കാണക്കാക്കുന്നത്. കിലുക്കം സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് പറയുന്നത് പോലെ 'ഇത് വരെ എല്ലാം വളരെ ശരിയാണ്'. അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ്. ആരവങ്ങളും ആഘോഷവുമില്ലാതെ വിവാഹവേദിയിലേക്ക് കഥനായകൻ്റെ എൻട്രി. താലികെട്ടാൻ നിമിഷ നേരം ബാക്കി നിൽക്കെ അയാൾ വധുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി, കൈനീട്ടി. പിന്നീട് അൽപ നേരത്തേക്ക് അവിടെയെല്ലാം നിശ്ബദമായിരുന്നു. എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയാതെ എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതിനിടയിൽ വധു എഴുന്നേറ്റ് കഥാനായകൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി. ഇതുകണ്ട വധുവരന്മാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി. പിന്നാലെ ഇരുകൂട്ടരുടെയും ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കമായി. വിവാഹം മനഃപൂർവം മുടക്കിയതാണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ. വാക്ക് തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പൊലീസും വിവാഹവേദിയിൽ എത്തി. അപ്പോഴാണ് പല സത്യങ്ങളും പുറത്ത് വരുന്നത്.
ഇരു കുടുംബത്തിലെയും മുതിർന്നരാണ് യുവാവിൻ്റെയും യുവതിയുടെയും വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. യുവാവ് ഒറ്റ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം ഗംഭീരമാക്കാൻ വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ വധുവിൻ്റെ താത്പ്പര്യം ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല. അവളാകട്ടെ വളരെ കാലമായി മറ്റൊരു യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ താലികെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് യുവതി കാമുകൻ്റെ കൂടെ പോയി. അങ്ങനെ വിവാഹം മുടങ്ങി.
വളരെക്കാലമായി ഇഷ്ടത്തിലാണെന്നും വിവാഹത്തിന് താത്പ്പര്യമില്ലെന്നും യുവതി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വച്ച് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വരൻ്റെ വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിനായി ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അവസാന നിമിഷം ഇത്തരമൊരു നടപടി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടായെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രശ്നം ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒന്നും തീർന്നില്ല. സംഘർഷം ഇരുവരുടെയും ഗ്രാമത്തിലേക്കും നീണ്ടു. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
Also Read: ഷൂ ധരിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികള്ക്ക് ചെരുപ്പ് മാല അണിഞ്ഞ് അധ്യാപകർ; വിചിത്ര വിശദീകരണവുമായി സ്കൂള് മാനേജ്മെൻ്റ്