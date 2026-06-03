ബ്രിക്സ് പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനം: സാൻഡ് ആനിമേഷനിലൂടെ സ്വാഗതം, പുരി നഗരത്തിൽ കർശന സുരക്ഷ
ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി പുരിയിൽ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സാൻഡ് കലാകാരൻ മാനസ് കുമാർ സാഹു പ്രതിനിധികള്ക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത്.
Published : June 3, 2026 at 10:47 AM IST
ഭൂവനേശ്വർ: ബ്രിക്സ് സാങ്കേതിക ഉച്ചകോടി പ്രതിനിധികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സാൻഡ് ആനിമേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ബ്രിക്സ് ദുരന്തനിവാരണ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ഇന്ന് പുരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സാൻഡ് കലാകാരൻ മാനസ് കുമാർ സാഹു പ്രതിനിധികള്ക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത്. ജൂൺ അഞ്ച് വരെയാണ് പുരിയിൽ വച്ച് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ഒഡീഷയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
മാനസ് കുമാർ സാഹു തൻ്റെ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ 15 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രത്യേക സാൻഡ് (മണൽ) ആനിമേഷൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ബ്രിക്സ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയായിരുന്നു. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി പുരിയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒഡീഷയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്ന് മണൽ കലാകാരന് മാനസ് കുമാർ സാഹു പറഞ്ഞു.
''ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി പുരിയിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒഡീഷയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ബ്രിക്സ് ഐക്യം, സാംസ്കാരിക ഐക്യം, സൗഹൃദം, ആഗോള സഹകരണ സന്ദേശം എന്നിവ കലാപരമായി അവതരിപ്പിക്കും. ഇതോടൊപ്പം, പുരിയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും പ്രദർശിപ്പിക്കും. സാൻഡ് ആനിമേഷനിലൂടെ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഐക്യം, സമാധാനം, സഹകരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കുന്നു," മാനസ് കുമാർ സാഹു പറഞ്ഞു.
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ഇന്ന് മുതൽ ജൂണ് അഞ്ച് വരെയാണ് പുരിയിലെ താജ് ഹോട്ടലിൽ വച്ച് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ ദുരന്തനിവാരണം, പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം. ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിനിധികൾ കൊണാർക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയുള്ളതിനാൽ കർശന സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബ്രിക്സ് ആഗോള ഉച്ചകോടി കണക്കിലെടുത്ത്, പുരി നഗരം ത്രിതല സുരക്ഷാ വലയത്തിന് കീഴിലാണ്. പുരി എസ്പി പ്രത്യാ സിങ് താജ് ഹോട്ടലിലെത്തി എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ചൈന, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും വിദഗ്ധരും പുരിയിലെ താജ് റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കും. ഒഡീഷ പൊലീസ്, കേന്ദ്ര സേന, പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സേനയെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. താജ് ഹോട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവേശന കവാടങ്ങളും പ്രധാന റോഡുകളും കോൺഫറൻസ് വേദിയും സിസിടിവി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
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