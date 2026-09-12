ETV Bharat / bharat

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്‍ നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളായി മാറണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കായി എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ലോകനേതാക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. യുക്രെയ്‌നിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ആഗോള ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് വികസ്വര സമ്പദ്ഘടനകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടക്കമായി.

BRICS SUMMIT BRICS SUMMIT BEGINS BRICS SUMMIT DELHI BRICS 2026
Prime Minister Narendra Modi speaks during the 18th BRICS Summit at the Bharat Mandapam in New Delhi on Sept. 12, 2026 (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 5:30 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്‍ നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളായി മാറണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ വിവിധ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമെന്നും പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ആദ്യ സെഷനില്‍ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ട് മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പശ്ചിമേഷ്യയിലും യുക്രെയ്‌നിലും തുടരുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ആഗോള ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് വികസ്വര സമ്പദ്ഘടനകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിശാല ചര്‍ച്ചകള്‍ രണ്ട് ദിവസം നീളുന്ന ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ആഗോളവേദിയില്‍ വ്യത്യസ്‌തമായ സ്വത്വവുമായി രൂപം കൊണ്ടതാണ് ബ്രിക്‌സ് എന്ന് ഉച്ചകോടിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കൂട്ടായ്‌മ ആര്‍ക്കും എതിരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പ്രസ്‌താവന ബ്രിക്‌സിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന അമേരിക്കയ്ക്കും പാശ്ചാത്യ ശക്തികള്‍ക്കുമുള്ള ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു.

Also Read: ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി: സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് അംഗീകാരം; നിർണായകമായി ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ

ആഗോള പ്രതിസന്ധികളുടെ മുന്നണിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ആഗോള തെക്ക്. എന്നാല്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളല്‍ പ്രക്രിയയില്‍ ഇവര്‍ക്ക് പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം. ഈ അധികാര ശ്രേണി പൊളിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇതിനെ പങ്കാളിത്ത ഇടമാക്കി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഓരോ രാഷ്‌ട്രങ്ങള്‍ക്കും ശബ്‌ദമുണ്ടാകണം. ഓരോ അംഗങ്ങള്‍ക്കും അവരവരുടേതായ ഇടമുണ്ടാകണം. ഓരോ ശ്രമങ്ങളുടെയും ഹൃദയമെന്നത് മാനവികതയുടെ വികാസമായിരിക്കണമെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആഗോള ഭരണപരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്കായി നമ്മള്‍ സംയുക്തമായി രൂപം നല്‍കിയ പത്തിന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താന്‍ മു്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ബ്രിക്‌സ് പരിഷ്‌ക്കരണ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളായി അവയെ അടുത്ത ഉച്ചകോടിയോടെ പരുവപ്പെടുത്താനായി താന്‍ ഇത് സമര്‍പ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുടിന്‍, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍ പിങ്, ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് സിറില്‍ റാമാഫോസ, മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അന്‍വര്‍ ഇബ്രാഹിം, ഇന്തോനേഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് പ്രബോവോ സുബിനാത്തോ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഈ വാക്കുകള്‍.

അബുദാബി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സയീദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍, എത്യോപ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് അലി, ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് അബ്‌ദല്‍ ഫത്ത അല്‍സിസി, വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ലെ മിന്‍ഹുങ് എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്‍റോണിയോ ഗുട്ടെറെസ്, ലോകവാണിജ്യ സംഘടന മേധാവി നഗോസി ഒക്കോഞ്ചോ ഇവെലാ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മേധാവി അധാനോ ഗീബര്‍യെസെസ്, ന്യൂ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ബാങ്ക് മേധാവി ദില്‍മ റൂസഫ്, ഏഷ്യന്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് ബാങ്ക് മേധാവി സൗ ജിയായി തുടങ്ങിയവരും ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സുരക്ഷ സമിതിയുടെ അടിയന്തര പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ഇനി ഇതിനായി കാത്തിരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലുള്ള ആഗോള ഭരണം ഒരു പിരമിഡിന് സമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അധികാരവും തീരുമാനമെടുക്കലുമെല്ലാം ഉന്നത ശ്രേണിയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ തീരുമാനത്തിന്‍റെ പരിണിത ഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് അവ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്‍ നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളാകണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ലോകം നേരിടുന്ന പല വെല്ലുവിളികളും പരിഹരിക്കാനാകൂ. ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ കടല്‍ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചു.

ആഗോള സമ്പദ്ഘടന റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ന്‍, പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധങ്ങളുടെ- പ്രത്യേകിച്ച് ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കടുത്ത ആഘാതങ്ങളുടെയും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ ചുങ്ക നയങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലും ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ബ്രിക്‌സിന്‍റെ അധ്യക്ഷ പദവി ഇന്ത്യ അലങ്കരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ദൃഢത, സുസ്ഥിരത, നൂതനത, സഹകരണം എന്നീ നാല് പ്രധാന പ്രമാണങ്ങളെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം, കൃഷി, ഭക്ഷണം, ഊര്‍ജ്ജം, ദുരന്ത വെല്ലുവിളികള്‍ കുറയ്ക്കല്‍, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയിലാണ് ഈ സുസ്ഥിര തൂണുകള്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, ഗതാഗതം, ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതികത എന്നീ രംഗങ്ങളിലെ സഹകരണത്തിനാണ് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള സാങ്കേതികതകളായ ഡിജിറ്റല്‍ പബ്ലിക് ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചര്‍, സാമ്പത്തികസാങ്കേതികത, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി, വിജ്ഞാന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഭാവിയിലെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ പൊതുമുന്‍ഗണനകളില്‍ ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നേതാക്കള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പരസ്‌പര പ്രാധാന്യമുള്ള ആഗോള-പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളില്‍ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പങ്കിടാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ബ്രിക്‌സ് ബ്രസീല്‍, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം കൂട്ടായ്‌മ ആയിരുന്നു. 2024ല്‍ ഈജിപ്‌ത്, എത്യോപ്യ, യുഎഇ, ഇറാന്‍, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പം കൂടി. 2025ല്‍ ഇന്തോനേഷ്യയും അംഗമായി. ബെലാറസ്, ബൊളിവീയ, കസാഖിസ്ഥാന്‍, ക്യൂബ, മലേഷ്യ, നൈജീരിയ, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഉഗാണ്ട, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍, വിയറ്റ്‌നാം, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ഈ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഭാഗമായത്.

വളര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് സമ്പദ്‌ഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്‌മയാണ് ബ്രിക്‌സ് എന്നത് ഇതിന്‍റെ സ്വാധീനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോളജനതയുടെ 49.5ശതമാനത്തെയും ഈ കൂട്ടായ്‌മ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും ആഗോള വാണിജ്യത്തിന്‍റെ 26ശതമാനവും ഈ കൂട്ടായ്‌മയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്.

Last Updated : September 12, 2026 at 5:39 PM IST

TAGGED:

BRICS SUMMIT
BRICS SUMMIT BEGINS
BRICS SUMMIT DELHI
BRICS 2026
PM MODI BRICS SUMMIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.