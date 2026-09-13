ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര ഭാവി; ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷിയും നവീകരണവും മുഖ്യ അജണ്ടകൾ
പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത, സമഗ്രമായ ആഗോള വളർച്ചയ്ക്കായി ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തൽഎന്നതാണ് സെഷൻ്റെ വിഷയം
By ANI
Published : September 13, 2026 at 9:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഭാരത് മണ്ഡപത്തില് നടക്കുന്ന 18-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തും. ആഗോള വളർച്ചയെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.
ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലെ സമ്മിറ്റ് ഹാളിലാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം നടക്കുന്നത്. "പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത, സമഗ്രമായ ആഗോള വളർച്ചയ്ക്കായി ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തൽ"എന്നതാണ് സെഷൻ്റെ വിഷയം. പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നീ നാല് പ്രധാന മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ദിശ നൽകുകയാണ് ചർച്ചകളുടെ ലക്ഷ്യം.
രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി (സെപ്റ്റംബർ 12, 13) ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. "പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിർമ്മാണം" എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ 2026 ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
നവീകരണവും സുസ്ഥിരതയും അജണ്ടയിൽ
ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന തൂണായി നവീകരണമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ, ഫിൻടെക് തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പൊതുസേവന വിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയൊരുക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു.
അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റവും സംയുക്ത ഗവേഷണവും അറിവ് പങ്കിടലും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും ശ്രമമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച വികസനരാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന നിലപാടും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
സഹകരണമാണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന തൂൺ. അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയപരമായ ഏകോപനം, വികസനത്തിനായുള്ള ധനസഹായം, സൗകര്യവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ആഗോള ബഹുമുഖ ഭരണ സംവിധാനത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള കൂട്ടായ ഇടപെടലിനും ബ്രിക്സ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the 2026 BRICS Delhi Summit, reflects the confidence of a BRICS that is wider in reach and stronger in purpose. With a focus on innovation, sustainability, people-to-people ties and more, the endeavour is to make cooperation more practical, development-oriented and responsive to the aspirations of the BRICS nations. I thank all the fellow BRICS nations and their leaders for its adoption.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
അതേസമയം, സുസ്ഥിരതയും ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കൽ, ഹരിത ധനസഹായം, ഊർജ പരിവർത്തനം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഓരോ രാജ്യത്തിെൻ്റെയും സ്വന്തം വികസന മുൻഗണനകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം നടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുക.
ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിതലത്തിലും മറ്റ് തലങ്ങളിലും വിവിധ യോഗങ്ങളും ചർച്ചകളും ഇതിനകം നടന്നുവരികയാണ്. സാമ്പത്തിക സഹകരണം മുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, കാലാവസ്ഥ, വികസനം, ആഗോള ഭരണപരിഷ്കാരം തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിച്ച് ബ്രിക്സ് നേതാക്കൾ
ഉച്ചകോടിയുടെ ആദ്യദിനമായ ശനിയാഴ്ച്ച ബ്രിക്സ് നേതാക്കൾ ഏകകണ്ഠമായി ന്യൂഡൽഹി പ്രഖ്യാപനം 2026 അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ബ്രിക്സ് കൂടുതൽ വിപുലമായ പങ്കാളിത്തവും ശക്തമായ ലക്ഷ്യബോധവും കൈവരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതികരണം.
നവീകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും വികസനകേന്ദ്രിതവും അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രഖ്യാപനം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കളോടും പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യതകളും പുതിയ പ്രഖ്യാപനം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
2026 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സ്ഥാപനപരവുമായ പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം അംഗരാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെ കൂട്ടായി നേരിടുകയെന്നതാണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.
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വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ, ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ ശക്തവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വികസനത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
നിലവിൽ ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നിവയാണ് ബ്രിക്സിലെ 11 പൂർണ അംഗരാജ്യങ്ങൾ. ഇതിന് പുറമെ ബെലാറസ്, ബൊളീവിയ, ക്യൂബ, കസാഖിസ്ഥാൻ, മലേഷ്യ, നൈജീരിയ, തായ്ലൻഡ്, ഉഗാണ്ട, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, വിയറ്റ്നാം എന്നീ 10 രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളുടെ സംവിധാനവും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളുടെയും വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ ആഗോള സാമ്പത്തിക-ജനസംഖ്യാപരമായ രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 49.5 ശതമാനവും, ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനവും, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 26 ശതമാനവും ഈ വിപുലമായ കൂട്ടായ്മ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നേതാക്കൾ രണ്ടാം ദിന ചർച്ചകൾക്കായി വീണ്ടും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ, ആഗോള ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ബ്രിക്സിൻ്റെ മാറിവരുന്ന പങ്ക്, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, വികസനരാജ്യങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ പ്രതീക്ഷ.
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