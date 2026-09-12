ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി: സംയുക്ത പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അംഗീകാരം; നിർണായകമായി ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രിക്സ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു
By PTI
Published : September 12, 2026 at 3:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കടുത്ത ഭിന്നതകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ബ്രിക്സ് (BRICS) സംയുക്ത പ്രസ്താവന സംബന്ധിച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമവായമായതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടുനിന്ന നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ നയതന്ത്ര വിജയം.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രിക്സ് പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമവായമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന നിരന്തര ചർച്ചകൾക്ക് സാധിച്ചു. പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെ നീണ്ട സജീവ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം മറികടന്നത്.
പ്രാദേശികവും ഭൗമരാഷ്ട്രീയവുമായ പല വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇറാൻ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ വേദിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് ഈ ധാരണയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം യുഎഇയും സൗദി അറേബ്യയും ഇറാൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ എതിർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷവും അടക്കം പരിഹരിക്കണമെന്ന പൊതു നിർദ്ദേശം പ്രഖ്യാപനം മുന്നോട്ടുവെക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
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ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര മികവ് സഹായിച്ചുവെന്നും അത് വഴി ധാരണയിൽ എത്തിയെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും ലംഘിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ 13 വരെ ഇന്ത്യയാണ് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.
11 അംഗരാജ്യങ്ങളിലെയും 10 പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ചില അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ്, ഇറാനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ എന്നിവർ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരുമായി നിർണായക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തി.
ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് പാടില്ല എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ നയവും ബ്രിക്സ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇടംപിടിക്കും. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പൊതു പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനത്തിനും ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. അതോടതൊപ്പം ഡോളറിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനം പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ധാരണയുണ്ടായില്ല.
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