ലോകം ഡൽഹിയിലേക്ക്; ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് നാളെ തുടക്കം, പുടിനെത്തി
പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെ ഡൽഹി പാലം വ്യോമതാവളത്തിൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു
Published : September 11, 2026 at 7:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ തുടക്കമാകും. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെയും റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്.
മോദി-പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്
പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെ ഡൽഹി പാലം വ്യോമതാവളത്തിൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിങ് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പുടിനും തമ്മിൽ നിർണായക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടക്കും. വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന് പുറമെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സുപ്രധാന കരാറുകളും ചർച്ചയാകും.
ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എസ്-400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമഘട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കും. സുഖോയ് പോർവിമാനങ്ങളുടെ കരാറുകൾ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റം, ആണവ നിലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയും അജണ്ടയിലുണ്ട്. സുരക്ഷ കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ സമിതിയുടെ (സി.സി.എസ്) അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകും.
സമാധാന ശ്രമങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇരുനേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഈ വിഷയം വീണ്ടും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംഘർഷ പാതയിൽ നിന്ന് മാറി സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിന് പുറമെ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തും. അദ്ദേഹവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രത്യേക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളാകും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയം. ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യും.
ലക്ഷ്യം സംയുക്ത പ്രസ്താവന
നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനും, എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കാനുമാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പുതിയതായി അംഗത്വം ലഭിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് ബദലായി വളർന്നുവരുന്ന ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി ഇന്ത്യ വഹിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ലോകനേതാക്കളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന പാതകളിലെല്ലാം കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളം മുതൽ ഭാരത് മണ്ഡപം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
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