ഡൽഹിയിൽ 'മോദി-ഷി' നയതന്ത്ര തന്ത്രം; ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ചരിത്ര കൂടിക്കാഴ്ച
പരസ്പര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് നല്ല അയൽക്കാരായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ-അമേരിക്കൻ സംഘർഷം, റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്
Published : September 12, 2026 at 10:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കണ്ണും കാതും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്കാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന ചര്ച്ച അതിനിര്ണായകമാണ്. ഏതാണ്ട് ഏഴ് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് എന്നതുതന്നെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.
പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബീജിംഗിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി അദ്ദേഹം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ഷി ജിൻപിങ് നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത്. ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സായ് ക്വി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉന്നതതല സംഘവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. കസാനിലെയും ടിയാൻജിനിലെയും കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് മാവോ നിങ് അറിയിച്ചു.
China and India are arranging for the bilateral meeting between President Xi and Prime Minister Modi.— Xu Feihong (@China_Amb_India) September 11, 2026
This will be the third year in a row for the two leaders to meet with each other, following their meetings in Kazan and Tianjin.
China will work with India to act on the… pic.twitter.com/jD3GeZpjZk
പരസ്പര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് നല്ല അയൽക്കാരായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ-അമേരിക്കൻ സംഘർഷം, റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം എന്നിവ നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഡൽഹി ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചർച്ചകളിലൂടെ ആഗോള സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ചൈന പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2020-ലെ കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തി തർക്കത്തിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സന്ദർശനം. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയും ബീജിംഗിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എട്ടിന ധാരണകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മോദി-ഷി ജിൻപിങ് കൂടിക്കാഴ്ചയെ നയതന്ത്ര ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടയിലെ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ
അരുണാചൽ അതിർത്തിയിലെ തർക്കങ്ങൾ
ലഡാക്കിലെ (ഗാൽവൻ) പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ ശാന്തമായെങ്കിലും, അടുത്തിടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തക്സിങ് മേഖലയിലുണ്ടായ LAC അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും സൈനിക പിന്മാറ്റവും അടിയന്തിരമായി ചർച്ച ചെയ്യും.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യാപാര കമ്മി
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം 150 ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര കമ്മി 113 ബില്യൺ ഡോളറായി വർദ്ധിച്ചു. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശനം വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടും.
നിക്ഷേപ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ
2020-ൽ ചൈനീസ് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് (FDI) മേൽ ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്ന കാര്യം ചൈന പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കും.
കണക്റ്റിവിറ്റിയും വിസയും പുനരാരംഭിക്കൽ
കൊവിഡിന് ശേഷം നിർത്തിവച്ച ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ, വിസ ലളിതവൽക്കരണം, കൈലാസ മാനസരോവർ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കൽ എന്നിവ ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കും.
റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മത്സരം
ആഗോള വിപണിയിൽ റഷ്യൻ വിമാന ഇന്ധനവും ക്രൂഡ് ഓയിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ശക്തമായ വിപണി മത്സരം ഇരുനേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
ചർച്ചയാകാൻ അതിർത്തിയും വ്യാപാരവും
അതിർത്തിയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിഭീമമായ വ്യാപാര കമ്മി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചൈനീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും, നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുന്നതും ചർച്ചകളിൽ വരും.
അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ കടുത്ത ആശങ്കയോടെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്' നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ അത് പുതിയൊരു ആഗോള സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന് വഴിവയ്ക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്.
നിലവിലെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിലാണ് 18-ാമത് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും നിലവിൽ ബ്രിക്സ് സഖ്യത്തിലുണ്ട്. മലേഷ്യ, നൈജീരിയ, തായ്ലൻഡ് ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുമാണ്. ഈ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ബ്രിക്സിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യക്ഷ പദവി ചൈന ഏറ്റെടുക്കും.
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