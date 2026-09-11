ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച് ഇന്ത്യ; നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
ഇന്ന് നടക്കുന്ന വാർഷിക ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ക്രെംലിൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു
By ANI
Published : September 11, 2026 at 10:06 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ശനിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകും. ഉച്ചകോടിയിൽ ക്രിയാത്മകവും അർഥവത്തായതുമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള ക്ഷേമത്തിനായുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നേതാക്കൾ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി ഒത്തുചേരുമെന്ന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്ലോകം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ദ്വിദിന ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങൾ, ഊർജ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
All set for BRICS 2026!@BricsIndia2026 pic.twitter.com/nXqqoBmoAm— Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2026
വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വാർഷിക ബ്രിക്സ് ബിസിനസ് ഫോറത്തിൻ്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ക്രെംലിൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് പ്രതിനിധികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയാണിത്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ ഉച്ചകോടിക്കായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തും.
പ്രധാന വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വേദിയായി ബ്രിക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള ഭരണത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായ നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന വേദിയായാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ബ്രിക്സ് മാറി.
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വികസനം, ധനകാര്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യാപാരം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം എന്നിവ ഇതിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ഈ കൂട്ടായ്മ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും പൊതുവായ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുഎഇ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ നാലാം അധ്യക്ഷപദവി
2026-ൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷപദവി വഹിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് 2012, 2016, 2021 എന്നീ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. "പ്രതിരോധം, നവീകരണം, സഹകരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായുള്ള നിർമാണം" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷപദവിയുടെ പ്രമേയം. നിലവിലെ നേട്ടങ്ങളും സ്ഥാപനപരമായ ഫലപ്രാപ്തിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ശ്രദ്ധയെ ഈ പ്രമേയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വികസനം, സുസ്ഥിരത, നവീകരണം എന്നിവയ്ക്കാണ് അജണ്ടയിൽ പ്രധാന പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെയും ഇത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. ബ്രിക്സിനെ ക്രിയാത്മകവും പരിഹാരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതുമായ ഒരു വേദിയായി ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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