നിയമരംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവെപ്പുമായി ബ്രിക്സ് സഖ്യം; തർക്കപരിഹാരത്തിന് പുതിയ കരാർ, ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രപ്രഖ്യാപനം!
ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം മെയ് 20നു അവസാനിച്ചു. മധ്യസ്ഥത, വ്യവഹാരം,തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബ്രിക്സ് യോഗത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം. അന്തിമ തീരുമാനം ബ്രിക്സ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ
Published : May 21, 2026 at 10:20 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നീതിന്യായ, സഹകരണ മേഖലകളിലെ ശാക്തീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യ. കോടതികൾക്ക് പുറത്തുള്ള ബദൽ തർക്കപരിഹാര മാർഗങ്ങൾ (എഡിആര്) ശക്തമാക്കുന്നതിന് ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തി.
2026 ലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ഇന്ത്യയില് വേദി ഒരുങ്ങാനിരിക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ നിയമ ന്യായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നിയമകാര്യ വകുപ്പ് മെയ് 19നും 20നുമാണ് യോഗം ചേര്ന്നത്. മധ്യസ്ഥത, വ്യവഹാരം, തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യോഗത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി.
ഹൈബ്രിഡ് രീതിയിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം നടന്നത്. ബ്രസീൽ, ചൈന, ഇന്ത്യ, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, ഇൻഡോനേഷ്യ, റഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
Followed by the BRICS Justice Ministers’ Meeting (JMM) from 21-22 May 2026 in Gandhinagar, India.— Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) May 17, 2026
Focused on the theme “Strengthening Alternative Dispute Resolution through Capacity Building in Mediation and Arbitration”
(2/3)
ഇതര തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി യോഗം
യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബദല് തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും, ശക്തവുമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. കോടതികളിലെ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും, ചെലവ് കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലുള്ള നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ബദല് തർക്ക പരിഹാരസംവിധാനങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ബദൽ തർക്ക പരിഹാര (എഡിആർ) സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം മെയ് 21, 22 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കും.
പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
- മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയുള്ള തർക്ക പരിഹാരങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ
- ഇതര തർക്ക പരിഹാര മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
- ജഡ്ജിമാർ, അഭിഭാഷകർ, സർക്കാർ നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക
- ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് തർക്കപരിഹാര സംവിധാനം വേഗത്തിലാക്കുക
- രാജ്യാന്തര വാണിജ്യ തർക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക
- വിഷയങ്ങൾ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള മധ്യസ്ഥത കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ
- ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമ, ഗവേഷണ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ
ഇതര തർക്ക പരിഹാര അധിഷ്ഠിത നിയമപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ മാതൃകാപരമായ ഉദാഹരണമായി വിലയിരുത്തി. കേസുകളുടെ സമയപരിധി കുറയ്ക്കാനും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് യോഗത്തിൽ പ്രശംസ ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിനഗർ നഗരത്തെ വേദിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യം ഉയർന്നുവരുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
മെയ് 21 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളുടെ നീതിന്യായ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതര തർക്ക പരിഹാര മേഖലയിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഈ യോഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പരിശീലന പദ്ധതികൾ, മാതൃകാ നിയമരൂപങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ തർക്കപരിഹാര പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, രാജ്യാന്തര നിയമ സഹകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത ലക്ഷ്യം
ആധുനികവും സുതാര്യവുമായ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇതര തർക്ക പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമപരമായ സഹകരണത്തിനൊപ്പം സാമ്പത്തികവും വ്യാപാരപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ നീക്കം സഹായകരമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ബ്രിക്സ് എന്ന കൂട്ടായ്മ
ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ , ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ ചേർന്നൊരുക്കിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായ്മയാണ് ബ്രിക്സ്. 2001 ൽ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സ് എന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജിം ഒ നീൽ ആണ് ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ച് ബ്രിക്സ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.
തുടർന്ന് 2009-ൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി നടന്നു. 2010-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക കൂടി അംഗമായതോടെ ഇത് ബ്രിക്സ് ആയി മാറി. ആഗോളതലത്തിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുക, പരസ്പര സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ . ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ, ഇറാൻ, ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവരും ഇതിൽ അംഗങ്ങളാണ്.
Also read: വ്യാപാരവും പ്രതിരോധവും മുഖ്യ അജണ്ട; യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയിലേക്ക്