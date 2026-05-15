ബ്രിക്സ് യോഗത്തിൽ ഇറാനും യുഎഇയും തമ്മിൽ വാക്പോര്; സമവായ നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അപലപിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഖ്ചി
By PTI
Published : May 15, 2026 at 11:48 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെച്ചൊല്ലി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇറാനും യുഎഇയും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോര്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത ഭിന്നത പ്രകടമായത്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു സമവായത്തിലെത്താനുള്ള ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ തർക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നേർക്കുനേർ കൊമ്പുകോർത്ത് ഇറാനും യുഎഇയും
യോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സെഷനിൽ തന്നെ ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഖ്ചിയും യുഎഇ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാറും തമ്മിൽ കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. പരസ്പരം പഴിചാരി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ യോഗത്തിൽ അൽപ്പനേരം അനിശ്ചിതത്വം നിലനിന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതോടെ കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിർന്ന അംഗമായ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടാണ് ഇരുവരേയും ശാന്തരാക്കിയത്. യോഗത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ നിർണായകമായി മാറി.
അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനുമെതിരെ ഇറാൻ
നിയമവിരുദ്ധമായ കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെയും യുദ്ധക്കൊതിയുടെയും ഇരയാണ് ഇറാനെന്ന് അബ്ബാസ് അരാഖ്ചി യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അപലപിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാശ്ചാത്യ മേധാവിത്വത്തെയും തങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിയമലംഘനവും നടത്താമെന്ന അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിനെയും ചെറുക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
ഇറാനടക്കമുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന അന്യായമായ ആക്രമണങ്ങളെ കൂട്ടായി അപലപിക്കാൻ ബ്രിക്സ് അംഗങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശരിക്ക് പകരം കേവലമായ ശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ലോകക്രമം മാറേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യത്വപരവും സന്തുലിതവുമായ ഒരു ആഗോളക്രമം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ബ്രിക്സ് വലിയ പങ്കുവഹിക്കണമെന്നും അരാഖ്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം യുഎഇയെ നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
യുഎഇയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
യുഎഇയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇറാനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് തുറന്നടിച്ചത്. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നിരന്തരം നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. ഇതോടെ യുഎഇ മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് യുഎഇ സ്വന്തം മണ്ണ് വിട്ടുനൽകിയെന്നായിരുന്നു അബ്ബാസ് അരാഖ്ചിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനെ യുഎഇ മന്ത്രിയും ശക്തമായി നേരിട്ടതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായത്.
യുഎഇയിലെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തിടെയായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരുന്നു. ഈ ഭിന്നതയാണ് ഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലും പ്രകടമായത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സമവായത്തോടെയുള്ള ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമവായത്തിന് ശ്രമം
ഏതൊരു വിഷയത്തിലും എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും സമവായത്തോടെയാണ് ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിർണായകമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് ഉറ്റുനോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര മാനങ്ങളാണുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ഊർജ വിതരണ മേഖലയിലെ തടസങ്ങൾ, അമേരിക്കയുടെ നയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം യോഗം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളായത്. ഇതിനുപിന്നാലെ ഈ വർഷം ഇന്തോനേഷ്യയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി മാറി.
