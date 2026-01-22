ലിംഗ വേര്തിരിവുകള് തകര്ത്തെറിഞ്ഞ്; ഷിംലയുടെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകള് നിയന്ത്രിക്കാന് വനിതകള്
ലിംഗ വ്യതിയാനങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റില്പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇവര് തിരക്കേറിയ തെരുവുകളില് വളരെ ഫലപ്രദമായി ക്രമസമാധാന ചുമതലകള് നിര്വഹിക്കുന്നു.
By Bilal Bhat
Published : January 22, 2026 at 10:46 AM IST
ഷിംല: മലയോര മേഖലകളില് ജീവിക്കുന്നവര് പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തില് തികഞ്ഞ യാഥാസ്ഥികത്വം പുലര്ത്തുന്നവരാണെന്നൊരു പൊതുബോധം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം പൊതുരംഗത്ത് താരതമ്യേന കുറവുമാണ്. പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകള് ഇവര്ക്ക് പൊതുവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതില് കൊട്ടിയടക്കുന്നു.
ഇതാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റ് നഗരമേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹിമാചല്പ്രദേശിന് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകള് ഇവര്ക്ക് വിഭവങ്ങള് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിവേഗം അത്യാധുനികതയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോള് ഈ മേഖലയിലെ ചിലയിടങ്ങള് ഇന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളായ വൈദ്യുതിയും ഇന്റര്നെറ്റും പോലുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.
എങ്കിലും തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെയെല്ലാം ഇവര് കാറ്റില് പറത്തി ചില മേഖലകളില് ഇവര് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം സൈനികരംഗത്തുള്ള വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയില് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതമാക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളില് മികച്ച ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാനും ഇവിടങ്ങളെ കൂടുതല് ആകര്ഷകമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിര്ണായക ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കുമായി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വലിയ തോതില് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഷിംലയിലെ മാള് റോഡ്.
ഇവിടെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തിരക്കേറിയ തെരുവുകള് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന് രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നിന്നുമുള്ള ധാരാളം സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന ഇടമാണിത്. ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തി ഇവര് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഈ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഘോഷവേളകളില് ധരിക്കാറുള്ള യൂണഫോമണിഞ്ഞ് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണം നടത്തുന്ന ഇവര് പൊതുജന ശ്രദ്ധ സ്വഭാവികമായും ആകര്ഷിക്കുന്നു.
കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഇവരുടെ ചുറ്റും കൂടി സെല്ഫികളെടുക്കുന്നതും കാണാം. അതേസമയം തങ്ങളുടെ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് സഞ്ചാരികള്ക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം അവര് പാഴാക്കാറുമില്ല. ഷിംല പാരിസ്ഥിതികമായി അതീവ ദുര്ബല പ്രദേശമാണെന്ന് അവര് സഞ്ചാരികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ കൂടി തന്നെ തങ്ങളുടെ നഗരത്തെ പരിപാലിച്ച് കാഴ്ചകള് ആസ്വദിക്കണമെന്നും അവര് സഞ്ചാരികളോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. പുകമുക്ത നഗരമാണിത്. പാതയോരങ്ങളില് തുപ്പുന്നതിനും നിരോധനമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകളുള്ള ബോര്ഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉള്ക്കൊള്ളിന്റെ പാരമ്പര്യം
1970കള് വരെ ഹിമാചല് പ്രദേശ് പൊലീസ് വകുപ്പില് വനിതകളെ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷാധിപത്യ വകുപ്പായിരുന്നു അത് വരെ ഇത്. 1975ലാണ് ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയില് വനിതകള്ക്ക് അവസരം നല്കിയത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളില് വനിതകള് സേനയില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നു. ഉന്നത പദവികള് അലങ്കരിച്ച് കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകള് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാജ്യത്ത് പൊലീസ് സേനയില് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ആദ്യ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഹിമാചല് പ്രദേശമുണ്ട്. ഇവിടെ പത്തൊന്പത് ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകള് പൊലീസ് സേനയില് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
അവസാന തടസവും തകര്ത്തെറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് 2023ല് ബള്ഗര് സംഘത്തിലും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് ഇടം കണ്ടു. ദീര്ഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഇവിടെ തകര്ക്കപ്പെട്ടത്. പുരുഷന്മാര്ക്ക് മാത്രമേ ദീര്ഘനേരം ബ്യൂഗിള് വായിക്കാന് ശ്വാസകോശ ശേഷിയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസമാണ് തകര്ക്കപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളില് ബ്യൂഗിള് വായിക്കാനായി ഹിമാചലില് ഒരു വനിത പൊലീസ് സംഘം ഉണ്ട്.
റോന്ത് ചുറ്റാന് സുനിതയും പ്രഭയും
കേവലം ബ്യൂഗിള് വായിച്ച് മാത്രമല്ല പൊലീസ് സേനയിലെ വനിതകള് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത്. മറിച്ച് നിര്ണായക ഇടങ്ങളില് ക്രമസമാധാന പാലനവും ഇവര് നടത്തുന്നു. സ്കാന്ഡല് പോയിന്റ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ഇടമായ ലാല ലജ്പത് റായ് ചൗക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. സുനിത ചൗഹാന്, പ്രഭ എന്ന രണ്ട് വനിതാ കോണ്സ്റ്റബിള്മാര്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന ചുമതല. ശൈത്യകാലത്ത് രാവിലെ ഒന്പത് മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെയാണ് ഇവരുടെ ജോലിസമയം. വേനല്ക്കാലത്ത് ഇത് മൂന്ന് മണി വരെ നീളും.
സുനിത മറ്റൊരു ജില്ലയില് നിന്നുള്ള പൊലീസ് ഓഫീസറാണ്. മാമൂലുകളെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് ഇവര് വനിതാ പൊലീസുകാരിയായത്. അതിന് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ പിതാവിന്റെ. താന് അര്ദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തില് ചേരണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് സുനിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല് പരീക്ഷ പാസാകാനായില്ല. തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയില് ചേര്ന്ന് ആ സങ്കടം പരിഹരിച്ചു.
സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട ഇടമായ കൊക്കയിലേക്ക് നീളുന്ന മാള് റോഡില് ഇവര്ക്കൊപ്പം പ്രഭയുമുണ്ട്. ഈ തെരുവിലാണ് ചരിത്രപരമായ പ്രതിമകളുടെ സംഗമവും ഉള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും അടല്ബിഹാരി വാജ്പേയിയെയും നോക്കി നില്ക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിമകള്.
ഇവിടെ ഹനുമാന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയുമുണ്ട്. ചരിത്രം പേറുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളിയും. ഈ പള്ളിയുടെ സമീപത്തായി ഹിമാചല് പ്രദേശിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഡോ.വൈ എസ് പാര്മറുടെയും മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വീര്ഭദ്രര് സിങ്ങിന്റെയും പശ്ചിമ കമാന്ഡിന്റെ ജിഓസി ഇന്ചാര്ജുമായിരുന്ന ലഫ്.ജന.ദൗലത്ത് സിങിന്റെയും ശില്പ്പങ്ങളുമുണ്ട്.
അച്ചടക്കത്തോടൊപ്പം വഴികാട്ടലും
നഗരത്തിലെ പൊലീസുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല ക്രമസമാധാന പാലനത്തെക്കാള് സഞ്ചാരികള്ക്ക് വഴി കാട്ടുക എന്നത് തന്നെയാണ്. മിക്കവരും തങ്ങളോട് സഹകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രമേ കടുത്ത നിലപാടുകള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരാറുള്ളൂവെന്നും പ്രഭ പറയുന്നു. ഈ പ്രദേശം പൊതുവെ ശാന്തമാണ്. വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.
നഗരത്തിലെ മതിലുകളില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് സഞ്ചാരികള്ക്ക് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പുകവലി മുക്ത നഗരമാണെന്ന് തങ്ങള് അവരെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇവരുടെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അടിയന്തര ആവശ്യമുള്ളവര്ക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനം നഷ്ടമായവര്ക്കും പ്രധാന തെരുവിലുള്ള പൊലീസ് കണ്ട്രോള് റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്നും അവര് പറയുന്നു.