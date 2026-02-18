ETV Bharat / bharat

എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടി: ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡ സിൽവ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ, മന്ത്രിമാരും വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും

ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡ സിൽവ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഡൽഹിയിലെ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ്

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 7:57 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡ സിൽവ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 18) ഇന്ത്യയിലെത്തും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലുല ഡ സിൽവ ഉൾപ്പെടെ 14 ബ്രസീലിയൻ മന്ത്രിമാരും മറ്റ് വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിരുന്ന് ഒരുക്കുമെന്നും വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അമേരിക്കയുമായുള്ള നിലവിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കിടെയാണ് ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം. സന്ദർശനത്തിൽ ഇന്ത്യ -ബ്രസീൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുമെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ, നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡ സിൽവ പറഞ്ഞു. ബ്രസീലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് പോകുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva and Vice President Geraldo Alckmin (X@@LulaOficial)

"ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലും ബ്രസീലിൻ്റെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ബ്രസീലിയൻ വ്യവസായികളുടെ പ്രതിനിധി സംഘം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. 2025ൽ ബ്രസീലും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 15 ദശ ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളറിലധികം എത്തിയിരുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ 10.8 ദശ ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളറായിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിനും സാധ്യത കാണുന്നു" ലുല ഡ സിൽവ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

പ്രതിനിധി സംഘം തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ബ്രസീലിയൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെറാൾഡോ ആൽക്ക്‌മിനിന് ഭരണം കൈമാറുന്നതായും ലുല ഡ സിൽവ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട്

നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ വരുംകാല സാധ്യതകളെ വിശകലനം ചെയ്യാനും അടയാളപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആഗോള ഉച്ചകോടിയാണ് 'ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട്'. രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അഞ്ച് ദിവസമായാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക.

നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രമേയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക. പൊതുജന സുരക്ഷ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, രാജ്യ പുരോഗതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉച്ചകോടി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സുരക്ഷ, വികസനം, സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ജനപ്രീതി എന്നിവയും ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

24 രാജ്യങ്ങളുടെ മേധാവികളും 60 മന്ത്രിമാരും 500 ഓളം ടെക് കമ്പനി മേധാവികളുമാണ് എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. ഐടി മന്ത്രാലയമാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയുടെ സംഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്ക്, കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് തുടങ്ങിയ കമ്പനി മേധാവികളും പ്രതിനിധികളും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

