'എന്നെ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ച് പോരാടാന്‍ ശ്രമം'; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വോട്ട് ചോരി ആരോപണത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബ്രസീലിയന്‍ മോഡല്‍

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങളില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബ്രസീലിയന്‍ മോഡല്‍ ലാരിസ. തന്‍റെ പഴയ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചാണ് പോരാട്ടം നടത്താന്‍ ശ്രമം. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന ലാരിസയുടെ വീഡിയോ എക്‌സില്‍.

BRAZILIAN MODEL LARISSA Rahul Gandhis Vote Chori Congress Leader Rahul Gandhi Haryana Assembly Election
Brazilian Model Larissa. (X)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read
റിയോ ഡീ ജനീറോ: 2024 ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്‍റെ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ച് 10 ബൂത്തുകളിലായി 22 വോട്ടുകള്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടുവെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ബ്രസീലിയന്‍ മോഡല്‍ ലാരിസ. ഇന്ത്യയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി തന്‍റെ ഫോട്ടോ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തതില്‍ നടുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് ലാരിസ സംസാരിക്കുന്നത്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് ലാരിസ എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

'എന്‍റെ പഴയ ഫോട്ടോ ഇന്ത്യയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിച്ചു. തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ പരസ്‌പരം പോരാടുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ താന്‍ ചെറുപ്പത്തില്‍ പകര്‍ത്തിയതാണ്. തന്‍റെ ജോലി സ്ഥലത്തെത്തിയ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഇന്ത്യന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തേടിയെന്നും 'ലാരിസ പറയുന്നു.

ലാരിസയുടെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോള്‍ ഏറെ വൈറലാണ്. എക്‌സിന്‍റെ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രോക്ക് ഈ വീഡിയോ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെയാണിത് വൈറലായത്. എന്നാല്‍ വീഡിയോയിലുള്ളത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ഫോട്ടോയിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്ഥിരീകരണമെന്നുമില്ല.

എന്നാല്‍ ഈ വീഡിയോ യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐസിസി വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനാഥെ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കിട്ടു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ 'വോട്ട്‌ ചോരി' ആരോപണം: ഇന്നലെയാണ് (നവംബര്‍ 06) കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. യേ കോന്‍ ഹേ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ബ്രസീലിയന്‍ മോഡലായ യുവതിയുടെ ചിത്രം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വനിത ഏത് നാട്ടുകാരിയാണെന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇവര്‍ക്ക് പല പേരിലായി വോട്ട് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഇവര്‍ ആരാണെന്ന ചോദ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ലാരിസയുടെ പ്രതികരണം.

ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വ്യാപക കള്ളവോട്ടുകള്‍ നടന്നൂവെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പറയുന്നത് 100 ശതമാനം യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങളെയും എക്‌സിറ്റ് പോളിനെയും അട്ടിമറിച്ച ഫലമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അനുകൂലമായിട്ടും മറിച്ചാണ് ഫലം വന്നത്. രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഫലമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

Also Read: 25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകള്‍, ബ്രസീലിയൻ മോഡല്‍ വരെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍; 'വോട്ട് ചോരി'യില്‍ 'ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്' പുറത്തുവിട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

