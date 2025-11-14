നിതീഷിന്റെ 'ബ്രാന്ഡിങ്', ബിജെപിയുടെ 'ബ്രില്യന്സ്'; ബിഹാര് അടക്കിവാഴാന് എന്ഡിഎ 'കമ്പനി'
'ബ്രാന്ഡ് നിതീഷ്' എന്ന വിശ്വാസം ബിഹാര് വോട്ടര്മാരില് ഇപ്പോഴും അതിശക്തമാണെന്ന് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പട്ന: ബിജെപി-ജെഡിയു പാര്ട്ടികള് നയിക്കുന്ന എന്ഡിഎ ബിഹാര് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേടിയ പടുകൂറ്റന് വിജയത്തില് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും. ആര്ജെഡി- കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യം നേരിട്ടത് അതിദയനീയ പരാജയമാണ്.
203 സീറ്റുകളുമായി എന്ഡിഎ വന് വിജയം നേടി. ബിജെപി 89 സീറ്റുകളോടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായപ്പോള് ജെഡിയു 85 സീറ്റുകള് നേടി രണ്ടാമതെത്തി. മറുവശത്ത് ഇന്ത്യാ സഖ്യം 34 സീറ്റുകള് മാത്രം നേടിയപ്പോള് ആര്ജെഡി 24, കോണ്ഗ്രസ് ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രധാന കക്ഷികളുടെ പ്രകടനം. എഐഎംഐഎം അഞ്ച് സീറ്റുകളും ബിഎസ്പി ഒരു സീറ്റും നേടി. ഈ ഫലം ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ പൂര്ണമായും എന്ഡിഎയുടെ അപ്രമാദിത്വം തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറാകുയാണ്.
മിന്നിത്തെളിഞ്ഞത് 'ബ്രാന്ഡ് നിതീഷ്'
'ബ്രാന്ഡ് നിതീഷ്' എന്ന വിശ്വാസം ബിഹാര് വോട്ടര്മാരില് ഇപ്പോഴും അതിശക്തമാണെന്ന് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2005 മുതല് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിതീഷ് നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള് നിറവേറ്റി വന്നത് വോട്ടര്മാര്ക്ക് സ്ഥിരമായി ആത്മവിശ്വാസം നല്കി.
बिहार विधान सभा चुनाव-2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद।— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 14, 2025
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय…
2010ല് ക്രമസമാധാനവും റോഡുകളും സ്കൂളുകളും മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന വാഗ്ദാനം പിന്നീട് വൈദ്യുതി വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രവര്ത്തനം. 2015ല് 'വികസിത ബിഹാറിനായുള്ള ഏഴ് പദ്ധതികളാണ് മുന്നോട്ടു വച്ചത്. 2020ല് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തല് നടപ്പിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ സ്വാധീനം നല്കി.
2025ല് 1 കോടി ജോലികളുടെ വാഗ്ദാനം ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന്റെ ''ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരു സര്ക്കാര് ജോലി'' എന്ന വാഗ്ദാനത്തെക്കാള് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് വോട്ടര്മാര് വിലയിരുത്തിയെന്ന് ഫലം വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിപരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതും കുടുംബാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതും നിതീഷിനെ ജനകീയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീ വോട്ടര്മാരുടെ വന് പിന്തുണ നിര്ണായകം
എന്ഡിഎയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിര്ണായക ഘടകമായിരുന്നു സ്ത്രീ വോട്ടര്മാരുടെ വ്യാപക പിന്തുണ. നിതീഷ് സര്ക്കാരിന്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് നല്കിയ മുന്തൂക്കം ഏറെ ഫലം കണ്ടു.
പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും 50% സംവരണം, പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് യൂണിഫോം, സൈക്കിളുകള്, സ്കോളര്ഷിപ്പുകള്, സര്ക്കാര് ജോലികളില് 35% സംവരണം, ജീവിക പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ വളര്ച്ച എന്നിവ നിര്ണായകമായി. മദ്യനിരോധനം വോട്ടെടുപ്പില് എറെ പ്രതിഫലിച്ചു.
38 ജില്ലകളില് 37ലും പുരുഷന്മാരെ മറികടന്ന് സ്ത്രീകള് വോട്ട് ചെയ്തു. സ്ത്രീ വോട്ടിങ് 71.8% ആയപ്പോള് പുരുഷ വോട്ടിങ് 62.9% മാത്രമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസമാണിത്. കിഷന്ഗഞ്ചില് വനിതാ പോളിങ് 88.57% വരെ ഉയര്ന്നു. 2025ല് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് 10,000 രൂപ മുതല് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ' നല്കുന്ന പദ്ധതി വന് സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ഒരു മാസത്തിനകം 75 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്ക്കും പിന്നീട് 1.4 കോടിയോളം സ്ത്രീകള്ക്കും ഈ സഹായം ലഭിച്ചു.
എന്ഡിഎയിലെ തന്ത്രപരമായ ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയും:
എന്ഡിഎയില് ഉണ്ടായിരുന്ന മികച്ച ഏകോപനമാണ് അത്ഭുതകരമായ ഫലത്തിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു ശക്തി. സഖ്യകക്ഷികള് സ്ഥിരമായി സംയുക്ത യോഗങ്ങള് നടത്തി. സ്ഥാനാര്ഥി ആരായാലും വോട്ട് സഖ്യത്തിനെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് പ്രവര്ത്തകരോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. 17 വിമത സ്ഥാനാര്ഥികള് പിന്മാറി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കി.
Good governance has won.— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2025
Development has won.
Pro-people spirit has won.
Social justice has won.
Gratitude to each and every person of Bihar for blessing the NDA with a historical and unparalleled victory in the 2025 Vidhan Sabha elections. This mandate gives us renewed…
ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ എല്ജെപി(ആര്) ആര്ജെഡിയുടെ ശക്തമായ 28 സീറ്റുകളില് 19 എണ്ണം പിടിച്ചെടുത്തത് എന്ഡിഎയുടെ കുതിപ്പ് ഊര്ജിതമാക്കി. ഓരോ സീറ്റിനും പ്രത്യേകം തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഇടപെടലും വിജയത്തില് നിര്ണായകമായി.
വിജയത്തിന്റെ അരമണിക്കൂര് മുമ്പ് തന്നെ നിതീഷ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി: ''ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സര്ക്കാരില് വിശ്വാസമര്പ്പിച്ചു. എല്ലാ വോട്ടര്മാര്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സഹായത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി' എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ തകര്ച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാന കാരണം. സഖ്യകക്ഷികള് തമ്മിലുള്ള തര്ക്കങ്ങള്, സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തര്ക്കം, സൗഹൃദ മത്സരങ്ങള്, വിമത സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ ബഹളം, നടപ്പാക്കാവുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള് എന്നിവ എല്ലാം ചേര്ന്നപ്പോള് സഖ്യം വോട്ടര്മാരില് വിശ്വാസം നഷടപ്പെട്ടു.
ആര്ജെഡിയുടെ 'ജംഗിള് രാജ്' കാലത്തെ ഓര്മ്മപ്പെടുത്തിയ ബിജെപിയും എന്ഡിഎയും നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രചാരണവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വിമര്ശനങ്ങളും ഇന്ത്യ സഖ്യം പ്രതിരോധിക്കാന് സാധിച്ചില്ല. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ അഴിമതി കേസുകളും കുടുംബാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിഛായയും തേജസ്വിയുടെ പ്രചാരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. തത്ഫലമായി ബിഹാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തില് ഒരു വമ്പന് മാറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ഡിഎ ഭരണം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നത്.
