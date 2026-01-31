അന്നെസിങ് ഇനിയും ജീവിക്കും, ആ മൂന്ന് പേരിലൂടെ...
രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ജില്ല സ്വദേശിയാണ് 58 കാരനായ അന്നെസിങ്.ജനുവരി 19 നാണ് അന്നെസിങ്ങിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നത്.
Published : January 31, 2026 at 7:23 PM IST
ജയ്പൂർ: മൂന്ന് പേർക്ക് പുതു ജീവൻ നൽകി അന്നെസിങ് യാത്രയായി. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അന്നെസിങ്ങിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ദാനം ചെയ്തത്. രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ജില്ല സ്വദേശിയാണ് 58 കാരനായ അന്നെസിങ്.
ജനുവരി 19 നാണ് അന്നെസിങ്ങിന് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടന്ന് ബോധരഹിതനാവുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ പരിശോധനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബ്രെയിൻസ്റ്റം റിഫ്ലെക്സുകളുടെ അഭാവം കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിതീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
വിശദമായ ചർച്ചക്കും നിരവധി കൗൺസിലിങ് സെഷനുകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് അന്നെസിങ്ങിൻ്റെ കുടുംബം അവയവ ദാനത്തിന് സമ്മതിച്ചതെന്ന് ജോധ്പൂർ എയിംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. ഗോവർദ്ധൻ ദത്ത് പൂരി പറഞ്ഞു.
അന്നെസിങ്ങിൻ്റെ വൃക്കയും കരളും ജോധ്പൂരിലെ എംയിസിലെ തന്നെ രണ്ട് രോഗികൾക്ക് വിജയകരമായി മാറ്റിവെച്ചെന്ന് പൂരി പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു വൃക്ക ജയ്പൂരിലെ എസ്എംഎസ് ആശുപത്രിയില ഒരു രോഗിക്ക് മാറ്റിവെച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജോധ്പൂരിലെ എയിംസിൽ നടന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ വിജയകരമായ അവയവദാനമാണിതെന്ന് ഡോ. പൂരി പറഞ്ഞു. 2026 ലേക്കുള്ള നല്ല ഒരു തുടക്കമാണിത്. അവയവ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും രാജസ്ഥാനിലെ വിപുലമായ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യട്ടിൻെ പ്രതിബദ്ധയെ ഇത് കൂടതൽ ശക്തപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രോഗികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന് കീഴിലാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ സാധാരണയായി നടത്തുന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി ആൻഡ് ജിഐ സർജറിയിലെ (ലിവർ ടീം) ഡോ. വൈഭവ് വർഷ്ണി, ഡോ. പിയൂഷ് വർഷ്ണി, ഡോ. ലോകേഷ് അഗർവാൾ എന്നിവരും യൂറോളജിയിലെ (കിഡ്ണി ടീം) ഡോ. എ.എസ്. സന്ധു, ഡോ. ശിവചരൺ നവ്രിയ എന്നിവരും ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഡിക്ലറേഷനിൽ ഡോ. സാദിഖ് മുഹമ്മദ്, ഡോ. അഭിഷേക് ഭരദ്വാജ്, ഡോ. ദീപക് ഝാ, ഡോ. ദുർഗാശങ്കർ മീനഎന്നിവരും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി.
അടുത്തിടെ നേപ്പാൾ സ്വദേശിനിയായ ദുർഗ കാമിക്ക് കൊല്ലം സ്വദേശി ഷിബുവിന്റെ ഹൃദയം മാറ്റിവച്ചത്ത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഹൈപ്പർട്രോഫിക് കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം ബാധിച്ച് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിരുന്ന ദുർഗയ്ക്ക് പാരമ്പര്യമായി ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അമ്മയും സഹോദരിയും ഇതേ രോഗം ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത്. അനാഥാലയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ദുർഗയുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അനാഥാലയ അധികൃതരാണ് ഇവരെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചത്.
വിദേശ വനിതയായതിനാൽ അവയവദാന മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നിയമതടസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
കഴക്കൂട്ടത്ത് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഷിബുവിന് വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ വിയോഗത്തിലും ഷിബുവിന്റെ കുടുംബം എടുത്ത തീരുമാനം ഏഴു പേർക്കാണ് പുതുജീവൻ നൽകിയത്.
എങ്കിലും ആ സന്തോഷം അധികനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല. ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ ദുർഗ മരിച്ചു. ജനുവരി 21 നായിരുന്നു ദുർഗ മരിച്ചത്. 680 മണിക്കൂർ നീണ്ട എക്മോ (ECMO) പിന്തുണയ്ക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണം സംഭവിച്ചത്.
