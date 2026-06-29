പ്രണയപ്പക! വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച യുവതിയെ അത്താഴം കഴിക്കാന് ഹോട്ടലില് എത്തിച്ച ശേഷം കുത്തിക്കൊന്നു
ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രതിയായ രാജീവ് അഞ്ജലിയെ അത്താഴം കഴിക്കാനായി പൈപ്പ്ലൈൻ റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് വിവാഹ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ജലി വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല. പ്രകോപിതനായ രാജീവ് കത്തികൊണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
Published : June 29, 2026 at 3:24 PM IST
ബെംഗളൂരു: വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച കാമുകിയെ യുവാവ് കത്തികൊണ്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. ബെംഗളൂരു മഹാലക്ഷ്മി ലേഔട്ടിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. അഞ്ജലി(23)നെയാണ് കാമുകനായ രാജീവ് കഴുത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അഞ്ജലിയും രാജീവും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നീട് മൂന്നും നാലും വർഷത്തോളം ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അഞ്ജലിയുടെയും രാജീവിൻ്റെയും വീട്ടുകാർക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജീവിന് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളതിനാൽ അഞ്ജലിയുടെ വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ല. വീട്ടുകാരുടെ തീരുമാനത്തിന് അഞ്ജലിയും സമ്മതം മൂളി രാജീവിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അഞ്ജലിയെ രാജീവ് വിവാഹത്തിന് ആവർത്തിച്ച് നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
വിവാഹം കഴിക്കാന് വിസമ്മതിച്ചതിൽ പ്രകോപനം
ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് രാജീവ് അഞ്ജലിയെ അത്താഴം കഴിക്കാനായി പൈപ്പ്ലൈൻ റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിനിടെ ഇരുവരും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് അഞ്ജലി സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതിനെ ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. പ്രകോപിതനായ രാജീവ് കത്തികൊണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തി. ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ അഞ്ജലിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അഞ്ജലി മരിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി എം.എസ്. രാമയ്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
സമാന സംഭവങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിൻ്റെ പേരിലോ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ പേരിലോ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പൂനെയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയ ശേഷം പ്രതിശ്രുത വരനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ക്വട്ടേഷന് സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിശ്രുത വരനായ സാഗറിനെ കൊല്ലാന് ക്വട്ടേഷന് കൊടുത്ത് ഇയാളെ കൊല്ലാന് ശ്രമിച്ചു.
രാജ്യവ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്ത റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായി കേതന് അഗർവാളിൻ്റെ കൊലപാതകം പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രൂരതയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കേതന് അഗർവാളുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് താൽപര്യമില്ലാതിരുന്ന സിയ അവളുടെ കാമുകന് ചേതൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതിശ്രുത വരനായ കേതനെ 400 അടി താഴ്ച്ചയുള്ള മലയിടുക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഷാരോൺ രാജ് വധക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഗ്രീഷ്മ പട്ടാളക്കാരനുമായി വിവാഹമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഷാരോണിനെ ഒഴിവാക്കാന് കഷായത്തിൽ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി. കേസിൽ ഗ്രീഷ്മക്ക് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു.
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