ക്സാസ് മുറിയില് മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ്റെ കൊടും ക്രൂരത; ആറു വയസുകാരിയെ കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചും മർദ്ദിച്ചും ചവിട്ടിയും അവശയാക്കി
ആറു വയസുകാരിയെ വലിച്ചിഴച്ചും ചവിട്ടിയും ആക്രമിച്ച് എട്ടുവയസുകാരൻ. രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആണ്കുട്ടി ചവിട്ടിയും മുഖത്തേയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
Published : October 31, 2026 at 4:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എൽകെജി വിദ്യാർഥിനിയെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് മൃഗീയമായി ഉപദ്രവിച്ച് മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ. ഹരിയാനയിലെ പഞ്ച്കുലയിലെ സംസ്കൃതി മോഡൽ സ്കൂളിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ആണ്കുട്ടി ആറു വയസുകാരിയെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവളുടെ തല മേശയിൽ രണ്ടുതവണ ഇടിപ്പിക്കുന്നതും തുടർന്ന് കല്ല് കല്ല് മുഖത്തേയ്ക്ക് എറിയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവി ക്യമറയിൽ കാണാം.
ആവർത്തിച്ച് ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്ന പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആണ്കുട്ടി ചവിട്ടിയും മുഖത്തേയ്ക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇരയെ വലിച്ചിഴച്ചും ചവിട്ടിയും ആക്രമണം തുടർന്നു. ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റിനു ശേഷം കുട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എത്തിയപ്പോൾ, പ്രതിയായ ആൺകുട്ടി അവരെ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി,"ആപ്കി ബച്ചി യഹ പാഡി ഹേ (നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു)" എന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.
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തുടർന്ന് അവർ പെൺകുട്ടിയെ സെക്ടർ ആറിലെ അടുത്തുള്ള സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അവൾക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമായതിനാൽ, അവളെ ചണ്ഡീഗഢിലെ പിജിഐ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു, അവളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന്, പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും കുറ്റാരോപിതനായ ആൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം മനസിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.
സ്കൂൾ അധ്യാപകരോട് പരാതിപ്പെടുമെന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയായ ആൺകുട്ടി അവളെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ഇരയുടെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു. "ആ കുട്ടി മുമ്പ് ആക്രമണാത്മകമായി പെരുമാറിയിരുന്നു. നായ്ക്കളെ അടിച്ചതുൾപ്പെടെ നിരവധി പരാതികൾ അവനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്കൂൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സംഭവം ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഹരിയാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മഹിപാൽ ദണ്ഡ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുമെന്ന് ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി. ആരെങ്കിലും അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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