ETV Bharat / bharat

പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചയാള്‍ 8 വർഷത്തിന് ശേഷം തിരികെ എത്തി! വിചിത്ര സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ...

എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 12-ാം വയസ്സിലാണ് രമേശ് ദാസിൻ്റെ മകൻ രാഹുലിനെ പാമ്പുകടിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും മൃതദേഹം അയോധ്യ ഘട്ടിൽ ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

DEATH DECLARED BOY RETURN HOME BEGUSARAI VILLAGE SNAKE BITEN BOY RAHUL BIHAR
രാഹുല്‍ എന്ന അവകാശവാദവുമായി വന്നയാള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെഗുസരായ്‌ (ബിഹാര്‍): പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴുക്കി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകൻ തിരികെ വീട്ടിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്‍ക്കെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? ബിഹാറിലെ ബെഗുസരായ് ജില്ലയിലെ ഭഗവാൻപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലുള്ള മനോപൂർ മുഷഹരി ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെയാകെ അമ്പരപ്പിച്ച ഈ വിചിത്ര സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്.

8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അപ്രതീക്ഷിത വരവ്

എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, 12-ാം വയസ്സിലാണ് രമേശ് ദാസിൻ്റെ മകൻ രാഹുലിനെ പാമ്പുകടിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും കുട്ടി മരണപ്പെടുകയും മൃതദേഹം അയോധ്യ ഘട്ടിൽ ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സന്യാസിയുടെ വേഷത്തിൽ, കൈയിൽ സാരംഗിയുമായി ഒരു ഇരുപതുകാരൻ എത്തിയതോടെയാണ് കഥ മാറിയത്. താൻ എട്ട് വർഷം മുൻപ് മരിച്ചുപോയെന്ന് കരുതുന്ന രാഹുലാണെന്ന് ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു.

DEATH DECLARED BOY RETURN HOME BEGUSARAI VILLAGE SNAKE BITEN BOY RAHUL BIHAR
പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രദേശവാസി (ETV Bharat)

വീട്ടിലെത്തിയ യുവാവ് സ്വന്തം അമ്മയായ കവിതയെയും അച്ഛൻ രാംപ്രീതിനെയും അമ്മാവനെയും തിരിച്ചറിയുകയും എല്ലാവരുടെയും പഴയ പേരുകൾ കൃത്യമായി വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായ മുറിവിൻ്റെ പാടുകൾ കണ്ടതോടെ ഇയാൾ തങ്ങളുടെ മകൻ രാഹുൽ തന്നെയാണെന്ന് കുടുംബവും ഗ്രാമവാസികളും ഉറപ്പിച്ചു.

ഗംഗാനദിയിലെ അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ

തൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് യുവാവ് പറയുന്ന കഥയിങ്ങനെയാണ്... "പുഴയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ജീവൻ പൂർണമായി പോയിരുന്നില്ല. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മൊകാമ ഘട്ടിലെ തീരത്തണഞ്ഞ എന്നെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിദ്ധസന്യാസി രക്ഷപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് എന്നെ സന്യാസ പഠനത്തിനായി ഗോരഖ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സാധന പൂർത്തിയായപ്പോൾ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ പോയി അമ്മയോട് ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ ഗുരുജി ഉത്തരവിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയെത്തിയത്."

DEATH DECLARED BOY RETURN HOME BEGUSARAI VILLAGE SNAKE BITEN BOY RAHUL BIHAR
പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രദേശവാസി (ETV Bharat)

കഥയിൽ വില്ലനായി 'രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ'

സംഭവം വൈകാരികമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് സന്യാസി സംഘത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. രാഹുലിനെ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാക്കി 'ഭണ്ഡാര' (സദ്യ) നടത്തണമെന്ന് ഗോരഖ്പൂരിലെ ഗുരു ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കുടുംബം പറയുന്നു. അത്രയും തുക നൽകിയാൽ മാത്രമേ രാഹുലിനെ തിരികെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് സന്യാസിമാരുടെ നിബന്ധന.

ദിവസക്കൂലിക്കാരായ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഇത്രയും വലിയ തുക ഉണ്ടാക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇതിനിടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ രാഹുലിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും സിമ്മും വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു. ഫോണിൽ സംസാരിച്ച അമ്മാവൻ ചന്ദ്രദേവ് ദാസിനോട്, ആദ്യം പണം നൽകിയാൽ മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് സന്യാസിമാർ പറഞ്ഞതായി രാഹുൽ ആവർത്തിച്ചു. പണം പിന്നീട് തരാം, ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് അമ്മാവൻ നിർബന്ധിച്ചതോടെ യുവാവ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സത്യമോ തട്ടിപ്പോ? ഡിഎൻഎ പരിശോധന വേണമെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ

പണത്തിനായുള്ള ഈ നിർബന്ധം കേട്ടതോടെ കുടുംബത്തിലും നാട്ടുകാരിലും സംശയം നിഴലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേവലം ഭക്തിയുടെയോ അത്ഭുതത്തിൻ്റെയോ മാത്രം കാര്യമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നു.

DEATH DECLARED BOY RETURN HOME BEGUSARAI VILLAGE SNAKE BITEN BOY RAHUL BIHAR
പ്രതികരിക്കുന്ന പ്രദേശവാസി (ETV Bharat)

യുവാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിയലിനായി ഡിഎൻഎ പരിശോധനയും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണവും നടത്തണമെന്ന് ഗ്രാമവാസിയായ രവി കുമാറും ബന്ധുക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ അത്ഭുത സംഭവമായിരിക്കും. എന്നാൽ വ്യാജമാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വൻ ചതിയായിരിക്കും ഇത്. നിലവിൽ പൊലീസിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നിർദ്ധന കുടുംബം.

TAGGED:

DEATH DECLARED BOY RETURN HOME
BEGUSARAI VILLAGE
SNAKE BITEN BOY RAHUL BIHAR
BOY PRESUMED DEAD RETURN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.