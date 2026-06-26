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റെയില്‍വേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കൽ കൂടുന്നു: ആറ് മാസത്തിനിടെ 973 പേർക്കെതിരെ കേസ്

ട്രാക്കുകളിൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ വേഗത കുറയ്ക്കാനോ അടിയന്തര ബ്രേക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാനോ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, ഇത് സമയനിഷ്ഠയെ ബാധിക്കുകയും അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

FOOT OVER BRIDGE ROAD UNDER BRIDGE NORTH CENTRAL RAILWAY RPF TRESPASSING UNAUTHORISED RAILWAY TRACK CROSSING
Railway track (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 8:35 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 8:43 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിൻ സർവീസുകളെ ബാധിച്ച് അനധികൃത ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കൽ വർധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ 20-ലധികം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അനധികൃതമായി ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടന്ന 973 പേർക്കെതിരെ റെയിൽവേ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് വ്യക്തികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല, ട്രെയിനുകളുടെ കാലതാമസത്തിനും പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികൾക്കും കാരണമാവുന്നുവെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഒരു ട്രെയിനിന്റെ കാലതാമസം ലൈനിലെ എല്ലാ ട്രെയിനുകളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ 10 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ വൈകാൻ കാരണമാകുന്നു.ട്രാക്കുകളിൽ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ വേഗത കുറയ്ക്കാനോ അടിയന്തര ബ്രേക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാനോ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇത് സമയനിഷ്ഠയെ ബാധിക്കുകയും അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."ആരെങ്കിലും ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവർത്തിച്ച് ഹോൺ മുഴക്കി ആ വ്യക്തിയെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ്. വ്യക്തി മാറിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ, ഡ്രൈവർക്ക് അടിയന്തര ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നാൽ ഒരു ട്രെയിൻ തൽക്ഷണം നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നിർത്താൻ ഗണ്യമായ ദൂരം ആവശ്യമാണ്. പല കേസുകളിലും ഡ്രൈവർ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ട്രെയിൻ വ്യക്തിയെ ഇടിച്ചേക്കാം," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.വ്യക്തിക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ, അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം. മരണമുണ്ടായാൽ, റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജിആർപി) സ്ഥലത്ത് എത്തി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ട്രെയിനിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. "ഇത് മൂലം ട്രെയിൻ 10-20 മിനിറ്റോ അതിലധികമോ വൈകാൻ കാരണമാവും. ഈ തടസം അതേ റൂട്ടിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ട്രെയിനുകളെയും ബാധിക്കും," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി റെയിൽവേഇത് തടയാൻ രാജ്യവ്യാപകമായി അതിർത്തി മതിലുകൾ, ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകൾ (എഫ്ഒബി), റോഡ് അണ്ടർ ബ്രിഡ്ജുകൾ (ആർയുബി) എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം റെയിൽവേ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാർ, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർപിഎഫ്), സിസിടിവി നിരീക്ഷണം എന്നിവ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അതിക്രമണം തടയുന്നതിനും ട്രാക്കുകളിൽ ആളുകളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ ട്രെയിനുകൾ ഇടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി ആർട്ടീരിയൽ റെയിൽവേ റൂട്ടുകളിൽ അതിർത്തി ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രാക്കുകളിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം തടയുന്നതിനും കൂട്ടിയിടികളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ട്രെയിനുകൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വേഗത നിലനിർത്താൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുമാണ് വേലി കെട്ടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സമയനിഷ്ഠ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ റെയിൽ ഇടനാഴികളിലെ അതിർത്തി ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്."ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കൽ ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയായി തുടരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ ദുർബലമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പട്രോളിങ് നടത്താൻ റെയിൽവേ ഗാർഡുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്," ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "പൊതു സുരക്ഷയ്ക്കും ട്രെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതിനാൽ, അനുമതിയില്ലാതെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ ഡ്രൈവുകളും നടത്തുന്നു."പ്രധാന റൂട്ടുകളിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു"ഡൽഹി-പ്രയാഗ്രാജ് റൂട്ടിൽ അതിർത്തി ഭിത്തിയുടെ പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഝാൻസിയിലേക്കുള്ള ഡൽഹി-ആഗ്ര റൂട്ടിൽ മഥുര വരെയുള്ള നിർമ്മാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, മറ്റ് പ്രധാന റെയിൽവേ ലൈനുകളിൽ അതിർത്തി ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ക്രോസിങ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി നെറ്റ്‌വർക്കിലുടനീളം എഫ്ഒബികളുടെയും ആർയുബികളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു,

" ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു."അതിക്രമിച്ചുകടക്കുന്നവർക്കെതിരെ റെയിൽവേ പതിവായി നടപടിയെടുക്കുന്നു. ആളുകൾ ട്രാക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ പ്രധാന പാതയിൽ അതിർത്തി മതിലുകൾ നിർമ്മിക്കും. ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും," ഒരു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

റെയിൽവേ ആക്ട് പ്രകാരം, അനുമതിയില്ലാതെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് 500 രൂപ വരെ പിഴയും പണമടയ്ക്കാത്തതിന് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവും, അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വരെ പിഴയും തടവും കൂടിയോ ലഭിക്കും.

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Last Updated : June 26, 2026 at 8:43 PM IST

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UNAUTHORISED TRACK CROSSING

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