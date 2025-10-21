ETV Bharat / bharat

ബോണസ് കുറഞ്ഞു; വാഹനങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി കടത്തി വിട്ട് ടോള്‍ പ്ലാസ ജീവനക്കാർ, ഒടുവിൽ ശമ്പള വർധനവ്

10 മണിക്കൂറോളമാണ് തൊഴിലാളികള്‍ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടോള്‍പ്ലാസ തുറന്ന് കൊടുത്തത്. 5000 ത്തോളം വാഹനങ്ങള്‍ ഈ സമയം കൊണ്ട് ടോള്‍ നൽകാതെ കടന്നുപോയി.

AGRA LUCKNOW EXPRESSWAY AGRA LUCKNOW TOLL PLAZA diwali bonus workers protest
Agra Lucknow Expressway (IANS)
ലഖ്‌നൗ: ബോണസ് കുറഞ്ഞു പോയതിനെ തുടർന്ന് ആഗ്രയിൽ വ്യത്യസ്‌ത പ്രതിഷേധം നടത്തി ടോള്‍ പ്ലാസ തൊഴിലാളികള്‍. ശനിയാഴ്‌ച അർധരാത്രി 12 മണി മുതൽ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണി വരെ സൗജന്യമായി വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിവിട്ടായിരുന്നു ഫത്തേഹാബാദ് ടോൾ പ്ലാസ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം. ഈ സമയം കൊണ്ട് ആഗ്ര-ലഖ്‌നൗ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേയിലൂടെ 5,000 ത്തോളം വാഹനങ്ങൾ ടോൾ അടയ്ക്കാതെ കടന്നുപോയി.

ദീപാവലി ബോണസ്‌ കുറവായതിനു പിന്നാലെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധം. 10 മണിക്കൂറോളം ടോള്‍പ്ലാസ സൗജന്യമായി തുറന്ന് കൊടുക്കുകയും വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോകാന്‍ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിഷേധം സാധാരണ ടോൾ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഗതാഗതത്തിനും വലിയ തടസം സൃഷ്‌ടിച്ചതോടെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും 5,000 രൂപ വീതം ദീപാവലി ബോണസ് ലഭിച്ചതായി അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം പണപ്പെരുപ്പം ഉയര്‍ന്നിട്ടും അവര്‍ക്ക് 1,100 രൂപ ബോണസ് മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ഇതിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് 21 ജീവനക്കാര്‍ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.

ആഗ്ര-ലഖ്‌നൗ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേയിലെ ടോൾ പ്ലാസ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഫത്തേഹാബാദ് എസിപി അമർദീപ് ലാൽ പറഞ്ഞു. 2025 മാർച്ച് മുതൽ ഈ കമ്പനിക്കാണ് ടോൾ പ്ലാസയുടെ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫത്തേഹാബാദ് ടോളിൽ കമ്പനിയുടെ 21 ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ശനിയാഴ്‌ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് എല്ലാ ജീവനക്കാരും ജോലി നിർത്തി പണിമുടക്കിയത്. ടോൾ പ്ലാസയിലെ എല്ലാ ഗേറ്റുകളും (ബൂം ബാരിയറുകൾ) ജീവനക്കാർ തുറന്നിട്ടതായി എസിപി പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്‌ട് മാനേജർ കൃഷ്‌ണ ജുറൈൽ ജീവനക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ വിസമ്മതിച്ചു. അതേസമയം, ടോൾ അടയ്ക്കാതെ വാഹനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നത് തുടർന്നു.

വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഫത്തേഹാബാദ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ കമ്പനിയും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വീണ്ടും ചർച്ച നടന്നു. ടോൾ കമ്പനിയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തര പരിഹാരമായി 10 ശതമാനം ശമ്പള വർധനവ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ഈ ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന്, ജീവനക്കാർ ജോലി പുനരാരംഭിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട തടസത്തിന് ശേഷം ടോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

പ്രോജക്‌ട് മാനേജറുടെ പ്രതികരണം: ബോണസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധം നടത്തിയതായി കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്‌ട് മാനേജർ കൃഷ്‌ണ ജുറൈൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തൽഫലമായി, ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി മുതൽ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ വരെ ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്ന് ആഗ്രയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടോൾ പിരിവ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഏകദേശം 5,000 വാഹനങ്ങൾ ടോൾ അടയ്ക്കാതെ കടന്നുപോയി. ബൂം ബാരിയറുകൾ തുറന്നിരുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ കടന്നുപോകാൻ കഴിയും. ഇതുമൂലം ഫാസ്റ്റ് ടാഗുകൾ സ്‌കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ലഖ്‌നൗവിൽ നിന്ന് ആഗ്രയിലേക്കുള്ള ആഗ്ര-ലഖ്‌നൗ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേയിൽ ഒരു കാറിൻ്റെ വൺ-വേ ടോൾ ₹665 ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

