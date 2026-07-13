സ്ത്രീയുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പൊലീസ് കടന്നുക്കയറി; സ്വകാര്യത ലംഘനത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവ്
രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരിക്ക് 10,000 രൂപ നൽകാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനോട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
By PTI
Published : July 13, 2026 at 3:26 PM IST
മുംബൈ: നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സ്ത്രീയുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പൊലീസ് ബലമായി അതിക്രമിച്ച് കയറി മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തത് അവരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും അന്തസ്സിനും നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. സംഭവത്തിനിരയായ നാഗ്പൂർ നിവാസിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനോട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ഊർമ്മിള ജോഷി ഫാൽക്കെ, നിവേദിത മേത്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ജീവിക്കാനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യവും വേർതിരിക്കാനാവാത്തതുമായ ഒരു വശമാണ് സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം എന്നും അത് ലംഘിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസുമാർ പ്രസ്താവിച്ചു. 26 വയസ്സുള്ള ഹർജിക്കാരിയ്ക്ക് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ 10,000 രൂപ നൽകാനാണ് ബെഞ്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചത്. പിഴ തുക സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിയായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഈടാക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
"നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കാതെയും ഒരു പൗരൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ താമസിക്കുന്ന കിടപ്പുമുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയുടെയും അന്തസ്സിൻ്റെയും മേലുള്ള ഗുരുതരമായ കടന്നുകയറ്റമാണ്," കോടതി പറഞ്ഞു. ഒരു വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹർജിക്കാരിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചതാണെന്നും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്നുമുള്ള പൊലീസിൻ്റെ വാദം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കിയ നിർബന്ധിത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറുപടി നൽകി. അന്വേഷണ ഏജൻസി നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കർശനമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ പരിശോധനയും ഹർജിക്കാരൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കലും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ, അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
നോട്ടീസ് നൽകാതെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പൊലീസ് തന്നെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) പ്രകാരം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെന്നും സ്ത്രീ തൻ്റെ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.
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കേസിൽ തന്നെയോ ഭർത്താവിനെയോ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ കേസിൽ, നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വകാര്യതയുടെയും അന്തസ്സിൻ്റെയും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന് പണ നഷ്ടപരിഹാരം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് അവരുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും അന്വേഷണ അധികാരങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടല്ല, നിയമപ്രകാരം കർശനമായി പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
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