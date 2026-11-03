ദിയ മിർസയുടെ പടക്ക വിരുദ്ധ പരസ്യവിവാദത്തിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം; വീഡിയോ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബിഎംസിക്ക് നിർദേശം
ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ദിയ മിർസ അഭിനയിച്ച മലിനീകരണ വിരുദ്ധ ദീപാവലി വീഡിയോ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : November 3, 2026 at 2:35 PM IST
മുംബൈ: നടി ദിയ മിർസ അഭിനയിച്ച ദീപാവലി ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ദീപാവലി സന്ദേശം നൽകിയ ദിയ മിർസയുടെ വീഡിയോ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെട്ടത്. വീഡിയോ ഉടൻതന്നെ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബ്രിഹാൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് (ബിഎംസി) കോടതി നിർദേശം നൽകി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ഗിരീഷ് കുല്കർണി, നീല ഗോഖലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ചിലരുടെ സങ്കുചിത ചിന്താഗതിയിൽ കോടതി കടുത്ത വേദനയും അമർഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മുംബൈ മേയർ റിതു താവ്ഡെ, പാർട്ടി മേധാവി അമിത് സതം എന്നിവർ ദിയ മിർസയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു വീഡിയോ പിൻവലിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ നടപടി അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. മലിനീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശത്തിന് വർഗീയ നിറം നൽകിയത് തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. നമ്മൾ ഒരു മതേതര രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. മതം, ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ശ്വസിക്കുന്നത് ഒരേ വായുവാണ് എന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനയിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ദിയ മിർസ അഭിനയിച്ച മലിനീകരണ വിരുദ്ധ ദീപാവലി വീഡിയോ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. മുംബൈ നഗരം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരുമ എന്ന വികാരത്തിലാണെന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ കാരണം ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരരുതെന്നും കോടതി ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു.
നടപടിയിൽ അതൃപ്തിയറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി
പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദ-വായു മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരണം നടത്തുക എന്ന ബിഎംസിയുടെ പൊതുജനക്ഷേമ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രമുഖർക്കെതിരെ ചില വ്യക്തികൾ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാണ് എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ബിഎംസി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ സെലിബ്രിറ്റികളും ഒരുമയുടെ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയത്. ഇത്രയും ഗൗരവത്തോടെ അത്തരമൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഹൈക്കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ബിഎംസി വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തത് തികഞ്ഞ യാന്ത്രിക പ്രതികരണമാണെന്നും, അതൊട്ടും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ബോധവൽക്കരണത്തിനായി സെലിബ്രിറ്റികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബിഎംസി കമ്മീഷണർക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്.
ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരവും നിർഭാഗ്യകരവുമാണെന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ ഗൗരവവും പ്രചാരണത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പൂർണ ഉദ്ദേശ്യവും കണക്കിലെടുക്കാതെയായിരുന്നു അത്. സാമൂഹ്യ ബോധത്തിലും പരിസ്ഥിതി ശബ്ദ മലിനീകരണം വിഷയത്തിലും നാം ഒരുമ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉത്സവകാലങ്ങളിലെ ശബ്ദ-വായു മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത പൊതുതാത്പ്പര്യ ഹർജിയും മറ്റ് അനുബന്ധ ഹർജികളും പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ ഗിരീഷ് എസ് കുൽക്കർണി, നീല കെ ഗോഖലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്.
ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാകുമ്പോൾ. ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആർക്കും ഇത്തരം പൊതു പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാം എന്നതിലാൽ ഇതിലേക്ക് മറ്റ് വിവാദങ്ങൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രമുഖർ മുന്നോട്ടുവന്നത്. അതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ആരും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യരുത്. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോരുത്തരും ശ്വസിക്കുന്നത് ഒരേ വായുവാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതാണെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ. നമ്മൾ ഒരു മതേതര രാജ്യമല്ലേ. ഈ സംഭവം തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ വഴിതെറ്റിയ ചിന്തകളാണ് ഇതെന്നും കോടതിക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ബെഞ്ച്, വീഡിയോ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഭരണഘടനയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.
മുംബൈയിലെ വായു-ശബ്ദ മലിനീകരണം വൻതോതിൽ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്താൻ പ്രമുഖ സെലിബ്രിറ്റികളെ സൗജന്യമായി പങ്കാളികളാക്കാൻ കോടതി ഒക്ടോബർ 26 ന് മുംബൈ കോർപ്പറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരം അജിങ്ക്യ രഹാനെ, നടിമാരായ മാധുരി ദീക്ഷിത്, ദിയ മിർസ എന്നിവരെ കോർപ്പറേഷൻ പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
Also Read: ബംഗ്ലാദേശ് തൊഴിലാളി സമരം: ഇന്ത്യൻ വസ്ത്രനിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളോ?