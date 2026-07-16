"പിതാവ് സ്വന്തം മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതും ക്രൂരവുമായ മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യമില്ല: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ഗർഭിണിയാക്കിയെന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രതിക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം.
By PTI
Published : July 16, 2026 at 5:25 PM IST
മുംബൈ: പിതാവ് സ്വന്തം മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതും ക്രൂരവുമായ മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യമില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രതിക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം.
ഒരു മകൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ മടിത്തട്ട് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അച്ഛൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൾക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 12 വയസ്സുള്ള മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ഗർഭിണിയാക്കിയെന്ന കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 43-കാരൻ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ ഊർമിള ജോഷി ഫാൽക്കെ, നിവേദിത മേത്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ച് ജൂലൈ 15-ലെ വിധിന്യായത്തിലൂടെ തള്ളി.
മകളെ വഴക്കുപറയാറുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് തന്നെ ഈ കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്ന് പ്രതി തൻ്റെ ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞ കോടതി ഇരയായ പെൺകുട്ടി കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിന് വിധേയയായെന്നും പ്രതി സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെയായതിനാൽ സംഭവം ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താൻ പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പെൺകുട്ടിയുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് കോടതി
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സ്വന്തം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ പിതാവിനെതിരെ വിട്ട് വീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് പ്രതി വഞ്ചിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകനാകേണ്ട അച്ഛന് തന്നെയാണ് മകളുടെ ജീവിതം തകർത്തത്. നിസ്സഹായയായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസിനെയാണ് അയാൾ മുറിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.ബലാത്സംഗം എന്നത് കേവലം ശാരീരിക ആക്രമണമല്ല, മറിച്ച് ഇരയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ തകർക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണെന്ന് കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽ വിശ്വാസവും ആധിപത്യവുമുള്ള അച്ഛന് സാഹചര്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും തൻ്റെ കാമവാഞ്ഛ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തുവെന്ന് അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു. ഭാവി ജീവിതത്തെത്തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു മുറിപ്പാടുമായാണ് ഇരയ്ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇരയായ പെൺകുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവെന്ന് ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു. വയറുവേദനയെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പെൺകുട്ടി ഏഴ് മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 2021 ഏപ്രിലിലാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. പിതാവ് തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഡോക്ടർമാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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