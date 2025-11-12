മുംബൈയില് നിന്ന് വാരണസിയിലേക്ക് പോയ എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് ബോംബ് ഭീഷണി, സുരക്ഷിതമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തു
രാജ്യത്തെ അഞ്ച് സുപ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകള്ക്കും സമാനമായ ഭീഷണി
Published : November 12, 2025 at 8:18 PM IST
വാരണസി: മുംബൈയില് നിന്ന് വാരണസിയിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി. സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള് പാലിച്ച് വാരണസിയിലെ ലാല് ബഹദൂര് ശാസ്ത്രി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില് കനത്ത സുരക്ഷ സന്നാഹങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തി. തുടര്ന്ന് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാന്ഡ് ചെയ്തു.
തങ്ങളുടെ വിമാനത്തില് ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ വിമാനത്താവളത്തില് അതീവ ജാഗ്രത നടപടികള് കൈക്കൊണ്ടുവെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാരെയെല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി തന്നെ പുറത്തിറക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിര്ബന്ധിത സുരക്ഷ പരിശോധനകള്ക്ക് ശേഷമാണ് വിമാനം പറന്നുയരുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
An Air India Express flight (IX1023) from Mumbai to Varanasi received a bomb threat, prompting a high alert at Lal Bahadur Shastri International Airport. The flight made an emergency landing, and all 176 passengers were safely evacuated. A bomb disposal squad is conducting a… pic.twitter.com/VKs1YQYuRj— IANS (@ians_india) November 12, 2025
രാജ്യത്തെ അഞ്ച് സുപ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകള്ക്കും സമാനമായ ഭീഷണി ഉണ്ടായി. ഡല്ഹി, മുംബൈ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള സര്വീസുകള്ക്കായിരുന്നു സുരക്ഷാ ഭീഷണി.
ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് അധികൃതര് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളില് മുന്കരുതല് എന്ന നിലയില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈയാഴ്ച ആദ്യം വ്യോമഗതാഗത നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ പിഴവ് മൂലം വലിയ തോതില് വിമാന ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. നാനൂറോളം വിമാന സര്വീസുകളാണ് തടസപ്പെട്ടത്. ഇന്ഡിഗോ, എയര് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വിമാന സര്വീസുകളാണ് തടസപ്പെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്ഹി ചെങ്കോട്ടയിലുണ്ടായ കാര് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെ തുടര്ന്ന് രാജ്യമെമ്പാടും കനത്ത ജാഗ്രത ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം എടിഎസ് അടക്കമുള്ള ഏജന്സികള് പരിശോധനകള് നടത്തുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമാനങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള് വരുന്നത് എന്നതും കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് ഗൗരവമാക്കുന്നു.
ഇതിനിടെ ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ ഖണ്ഡാവലിയിൽ നിന്ന് കാര് കണ്ടെത്തി പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ കണ്ടെത്തിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "ഖണ്ഡാവലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വാഹനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഒരു ഫരീദാബാദ് പൊലീസ് വക്താവ് വാര്ത്താ ഏജന്സികളോട് സ്ഥിരീകരീച്ചു.
ഡല്ഹി സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചുവന്ന ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോർട്ട് കാർ കണ്ടെത്താൻ ഡൽഹി പൊലീസ് ഇന്നലെ മുതല് ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു.. രാജ്യതലസ്ഥനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും, ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും, അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.