മുംബൈയിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച് ബോംബ് ഭീഷണി ഇ-മെയിലുകൾ
നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, മുംബൈയിലെയും പൂനെയിലെയും മേയർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഇ-മെയിലുകൾ ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
By PTI
Published : June 10, 2026 at 7:10 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നഗരസഭ അധികാരികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഇ-മെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ. നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, മുംബൈയിലെയും പൂനെയിലെയും മേയർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചത്. ഖാലിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഇ-മെയിൽ അയച്ചത്.
രേഷ്ബാഗിലെ ഡോ. ഹെഡ്ഗേവർ സ്മൃതി ഭവനിലെ മഹൽ പ്രദേശത്തുള്ള ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് സ്ഫോടകവസ്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഇ-മെയിൽ നാഗ്പൂർ മേയർ നീത താക്കറെയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കൽ സ്ക്വാഡ് (ബിഡിഡിഎസ്) ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി ബോംബ് കണ്ടെത്താനായി സമഗ്രമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. തെരച്ചിലിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു.
മേയറുടെ ഓഫീസ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഇമെയിലുകൾ ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് (ബിഎംസി) ലഭിച്ചു. സിവിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നിരവധി ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ ഐഡികളിലേക്ക് അയച്ച ഇമെയിലുകളിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബോംബ് ഭീഷണി നേരിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ
മേയറുടെ ഓഫീസ്, സിഎംഒ, ബിഎസ്ഇ കെട്ടിടം, സിവിക് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഖാലിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവിധ സംഘടനകളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പ്രകോപനപരവും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ഇമെയിലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഉച്ചയ്ക്ക് 1.11 ന് മുംബൈ മേയറുടെ ഓഫീസിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ സ്ഫോടകവസ്തു നിറച്ച കാർ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഇമെയിലിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ബിഎസ്ഇ കെട്ടിടം, സിഎംഒ, ബിഎംസി ഓഫീസുകൾ എന്നിവയിലേക്കും ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
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പൂനെയിൽ, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രധാന ഓഫീസിലേക്കും മേയറുടെ ഓഫീസിലേക്കും ബോംബ് സ്ഫോടന ഭീഷണിയുള്ള ഒരു ഇ-മെയിൽ ലഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രധാന കെട്ടിടം മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിച്ചു.
ഖാലിസ്ഥാൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അയച്ച ഇമെയിലിൽ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1.11 ന് പൂനെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ മേയറുടെ ഓഫീസിലും, ഉച്ചയ്ക്ക് 3.11 ന് വിധാൻ ഭവനിലും, ഉച്ചയ്ക്ക് 3.11 ന് നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തും ഐഇഡി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസും നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസിനെയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇമെയിൽ
1984 ലെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാറിനും ഓപ്പറേഷൻ വുഡ്റോസിനും ആർഎസ്എസ് പിന്തുണ നൽകിയതായും ബിജെപിയോടും ആർഎസ്എസിനോടുമുള്ള പ്രതികാരത്തോടൊപ്പം ബിജെപിയെയും ആർഎസ്എസിനെയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇ-മെയിലിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതായി നഗരസഭ അധികാരികൾ പറഞ്ഞു.
ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പിഎംസി പരിസരത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈയിലെയും പൂനെയിലെയും പൗര ആസ്ഥാനത്തും മേയർ ഓഫീസുകളിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്ന് പൊലീസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
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