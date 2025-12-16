"ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടേ...", ഭീഷണിയില് പൊറുതിമുട്ടി രാജ്യത്തെ ഈ കോടതി
Published : December 16, 2025 at 6:50 PM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ ജയ്പൂരിൽ ഇമെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന ബോംബ് ഭീഷണികളുടെ പരമ്പര തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഹൈക്കോടതിക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഉയരുകയാണ്. ഇന്ന് വീണ്ടും സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും സമാനമായി ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ സന്ദേശം ലഭിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേയ്ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതെന്ന് എസിപി സദർ ധരംവീർ സിങ് പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോംബ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇ-മെയിലിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബോംബ് ഭീഷണി കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
മുൻകരുതൽ നടപടിയായി, സെഷൻസ് കോടതിയിലെ ഓരോ നിലയിലും പൊലീസ്, എടിഎസ്, ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കൽ സ്ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി സമഗ്രമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. കോടതി പരിസരം ഒഴിപ്പിച്ചു, തീവ്രമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. എന്നാൽ, ഹൈക്കോടതിയിൽ സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് പതിവായി പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അശോക് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ മോട്ടിലാൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി പരിസരത്തും തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ, പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഒരു വസ്തുവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഡിസംബർ 11 വരെ, തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് നേരെ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ഇ-മെയിൽ വഴി ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 30 നും ഡിസംബർ 5 നും ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചു. ഓരോ തവണയും ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ, തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ ഒരു വസ്തുവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജയ്പൂർ നഗരത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി
ഈ വർഷം തുടക്കം മുതൽ, തലസ്ഥാന നഗരമായ ജയ്പൂരിൽ 60-ലധികം ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, കോടതി, ഹൈക്കോടതി പരിസരങ്ങൾ, മെട്രോ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഭീഷണികൾ. എന്നാൽ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയാസ്പദമായ വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും രഹസ്യമായി തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
