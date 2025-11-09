240 കോടി ലോട്ടറി അടിക്കാൻ കാരണം അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം; ഭാഗ്യ നമ്പറിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്
അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും മാതാപിതാക്കളും പങ്കുകൊള്ളുകയാണ്.
Published : November 9, 2025 at 6:08 PM IST
'ആരാണ് ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്?' ഭീമമായ ഒരു തുക കയ്യിൽ വരുന്നതും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിതം മാറിമറിയുന്നതും ഒരിക്കലെങ്കിലും സങ്കൽപിച്ചു നോക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ മിക്കവരും കാണുന്ന സ്വപ്ന ലോകത്തേക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പറന്നുയർന്നതാണ് തെലങ്കാന സ്വദേശി അനിൽകുമാർ.
തെലങ്കാന ഖമ്മം ജില്ലയിലെ ഭീമാവരം സ്വദേശിയായ അനിൽകുമാർ ബൊള്ളയെ ഭാഗ്യം തേടി എത്തിയത് മണലാരണ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. യുഎഇയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലോട്ടറി അടിച്ചത് ഒന്നു രണ്ടും കോടി അല്ല, 240 കോടി രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അനിൽ കുമാറിൻ്റെ പോക്കറ്റിലായത്.
അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അനിൽ കുമാറിനെ ശത കോടീശ്വരനാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ ലോട്ടറി നമ്പറിന്. അമ്മയുടെ ജന്മദിനമായ നമ്പറാണ് വിജയിച്ച ലോട്ടറി എടുക്കാനായി അനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ഇതേ നമ്പറിനാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചതും.
മകൻ്റെ ഈ വിജയം ഇങ്ങ് നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അനിൽ കുമാറിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കള്. യുഎഇയിലെ ലോട്ടറി അടിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അനിൽകുമാറിൻ്റെ അമ്മ ഭൂലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. "കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ മകൻ വളരെ കഠിനമായി പഠിക്കുമായിരുന്നു. സാധാരണ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് അവൻ പഠിച്ചത്. പോളിടെക്നിക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഹൈദരാബാദിലേയ്ക്ക് പോയി. തുടർന്നാണ് യുഎയിലേയ്ക്ക് പോയത്," അമ്മ ഭൂലക്ഷ്മി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു എന്ന് അനിൽകുമാറിൻ്റെ അച്ഛൻ ബൊള്ള മാധവറാവുവും പറഞ്ഞു. "പോളിടെക്നിക്കിന് ശേഷമാണ് അവൻ യുഎഇയിലേയ്ക്ക് പോയത്. ലോട്ടറി അടിച്ചുവെന്ന് അവൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്," അച്ഛൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാധാരണ കർഷക കുടുംബമാണ് അനിൽകുമാറിൻ്റേത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അനിൽകുമാർ കടൽകടന്നത്. കുറച്ചുകാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നതായി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ചതിൻ്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് അനിൽകുമാറും കുടുംബവും. നിലവിൽ യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായാണ് അനിൽകുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോട്ടറി അടിച്ചാലും തത്കാലം ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുപോകില്ലെന്നാണ് അനിൽകുമാറിൻ്റെ നിലപാട്.
യുഎഇ ലോട്ടറിയുടെ 23-ാ മത് ലക്കി ഡ്രോയിലാണ് അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന അനില്കുമാർ ബൊള്ളയ്ക്ക് ഭീമമായ തുക സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് അനിൽകുമാർ അബുദാബിയിലെത്തിയത്. 88 ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം. ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഈ റെക്കോഡ് വിജയം ആഹ്ളാദത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രവാസി ലോകം.
